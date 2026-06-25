 కష్టాల్లో మెదక్‌ | TG20 League 2026: Medak Falcons vs Palamuru Strikers match updates | Sakshi
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కష్టాల్లో మెదక్‌

Jun 25 2026 7:02 PM | Updated on Jun 25 2026 7:55 PM

TG20 League 2026: Medak Falcons vs Palamuru Strikers match updates

కష్టాల్లో మెదక్‌
మెదక్‌ జట్టు ఒకే ఓవర్‌లో 2 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. అశ్విన్‌ రామ్‌ (12) రిటైర్డ్‌ ఔట్‌ కాగా.. శృంజిత్‌ రెడ్డి (19) తేజ బౌలింగ్‌లో క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ అయ్యాడు. 8 ఓవర్ల తర్వాత మెదక్‌ స్కోర్‌ 58-4గా ఉంది. 

రెండో వికెట్‌ ​కోల్పోయిన మెదక్‌
3.4వ ఓవర్‌- 36 పరుగుల వద్ద మెదక్‌ రెండో వికెట్‌ కోల్పోయింది. రవి కిరణ్‌ బౌలింగ్‌లో నమన్‌ అగర్వాల్‌ (21) క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ అయ్యాడు. 

తొలి ఓవర్‌లోనే మెదక్‌కు షాక్‌
మెదక్‌ ఫాల్కన్స్‌కు తొలి ఓవర్‌లోనే షాక్‌ తగిలింది. రవి కిరణ్‌ బౌలింగ్‌లో పవార్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి సాయి కాకులమర్రి (1) ఔటయ్యాడు.

టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్న పాలమూరు స్ట్రయికర్స్‌
టీజీ20 లీగ్‌ 2026లో భాగంగా ఇవాళ (జూన్‌ 25) జరుగుతున్న తొమ్మిదో మ్యాచ్‌లో పాలమూరు స్ట్రయికర్స్‌, మెదక్‌ ఫాల్కన్స్‌ తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో పాలమూరు జట్టు టాస్‌ గెలిచి తొలుత ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది. 

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