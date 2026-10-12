మూడో టి20లో భారత్ గెలుపు
14 పరుగులతో వెస్టిండీస్ ఓటమి
మెరిసిన అభిషేక్, అర్ష్ దీప్ , నమన్
14న హైదరాబాద్లో నాలుగో టి20
మెరుగైన ఆరంభాన్ని మరింత భారీ స్కోరుగా మలచడంలో విఫలమైన భారత జట్టు... కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్తో వెస్టిండీస్ను నిలువరించింది. ఫలితంగా ఈ సిరీస్లో తొలిసారి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టు ఖాతాలో విజయం చేరింది. బ్యాటింగ్లో అభిషేక్ శర్మ దూకుడుకు బౌలింగ్లో అర్ష్ దీప్ , నమన్ ధీర్ మెరుపులు తోడవడంతో టీమిండియా ఐదు టి20 మ్యాచ్ల సిరీస్లో 2–1తో పైచేయి సాధించగలిగింది.
ఇండోర్: సమష్టి ప్రదర్శనతో సత్తాచాటిన భారత జట్టు... వెస్టిండీస్తో మూడో టి20లో విజయం సాధించింది. ఆదివారం జరిగిన పోరులో శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలోని టీమిండియా 14 పరుగుల తేడాతో వెస్టిండీస్ను ఓడించింది. ఫలితంగా ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో టీమిండియా 2–1తో ముందంజ వేసింది. టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 223 పరుగులకు ఆలౌటైంది. అభిషేక్ శర్మ (30 బంతుల్లో 69; 6 ఫోర్లు, 5 సిక్స్లు) అర్ధశతకంతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఇషాన్ కిషన్ (37; 6 ఫోర్లు, 1 సిక్స్), తిలక్ వర్మ (28; 4 ఫోర్లు), నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి (21;3 ఫోర్లు), అక్షర్ పటేల్ (20; 2 ఫోర్లు) రాణించారు.
విండీస్ బౌలర్లలో చేజ్, షమార్ జోసెఫ్, స్ప్రింగర్ తలా రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. అనంతరం లక్ష్యఛేదనలో విండీస్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 209 పరుగులు చేసి విజయానికి దూరంగా నిలిచింది. కమిల్ పూరన్ (42; 3 ఫోర్లు, 3 సిక్స్లు), హెట్మైర్ (43; 6 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు) పోరాడినా ఫలితం లేకపోయింది. సూపర్ ఫామ్లో ఉన్న కెప్టెన్ షై హోప్ (5) విఫలమవడం ఆ జట్టు విజయావకాశాలను దెబ్బతీసింది. భారత బౌలర్లలో అర్ష్ దీప్ 3, నమన్ ధీర్ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. అర్ష్ దీప్ సింగ్కు ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్’ అవార్డు దక్కింది. ఇరు జట్ల మధ్య బుధవారం హైదరాబాద్లో నాలుగో టి20 జరుగనుంది.
అభిషేక్ ఒక్కడే...
చిన్న బౌండరీల మైదానంలో భారత జట్టుకు శుభారంభం దక్కలేదు. సంజూ సామ్సన్ (3) రెండో ఓవర్లోనే అవుట్ కాగా... ఇషాన్ కిషన్ అండతో అభిషేక్ రెచ్చిపోయాడు. బౌలర్తో సంబంధం లేకుండా ఎడాపెడా బౌండరీలతో స్కోరుబోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. చేజ్ వేసిన ఇన్నింగ్స్ మూడో ఓవర్లో అభిషేక్ 4, 6, 6 బాదగా.. తదుపరి ఓవర్లో ఇషాన్ మూడు ఫోర్లు కొట్టాడు. ఐదో ఓవర్లో అభిషేక్ 4, 4, 6 దంచగా... ఇషాన్ కూడా ఓ ఫోర్ బాదాడు. ఆరో ఓవర్లో 6, 4, 4తో అభిషేక్ 18 బంతుల్లో అర్ధశతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు. అతడి ధాటికి ‘పవర్ ప్లే’ ముగిసేసరికి టీమిండియా వికెట్ నష్టానికి 87 పరుగులు చేసింది.
రెండో వికెట్కు 40 బంతుల్లో 108 పరుగులు జోడించిన అనంతరం ఇషాన్ అవుట్ కాగా... అదే ఓవర్లో కెప్టెన్ శ్రేయస్ (1) కూడా వెనుదిరిగాడు. తదుపరి ఓవర్లో అభిషేక్ ఇన్నింగ్స్కు కూడా తెరపడింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్లు జోరు కొనసాగించలేకపోవడంతో టీమిండియా ఆశించిన స్కోరు చేయలేకపోయింది. ఒకే ఓవర్లో మూడు ఫోర్లు కొట్టిన ఆంధ్ర ఆల్రౌండర్ నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి ఎక్కువసేపు నిలవలేకపోగా... బాధ్యతగా ఆడిన తిలక్ వర్మ అనూహ్యంగా రనౌట్ రూపంలో పెవిలియన్ బాటపట్టాడు. చివరి ఓవర్లో ప్రిన్స్ యాదవ్ (13 నాటౌట్) మూడు ఫోర్లు కొట్టడంతో టీమిండియా ఇన్నింగ్స్ మెరుగ్గా ముగిసింది.
మెరిసిన బౌలర్లు
లక్ష్యఛేదనలో ఆరంభంలోనే విండీస్కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. కెప్టెన్ హోప్ రెండో ఓవర్లోనే అవుటయ్యాడు. ఆ తర్వాత కమిల్, హెట్మైర్ ధనాధన్ షాట్లతో ధాటి కొనసాగించారు. నమన్ ధీర్ ఈ ఇద్దరినీ అవుట్ చేసి మ్యాచ్ను మలుపుతిప్పాడు. పావెల్ (5) విఫలం కాగా... రూథర్ఫోర్డ్ (32; 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు) ఎక్కువసేపు నిలవలేకపోయాడు. భారత బౌలర్లు వరుస విరామాల్లో వికెట్లు పడగొట్టడంతో విండీస్ బ్యాటర్లపై ఒత్తిడి పెరగగా... ఆఖర్లో స్ప్రింగర్ (11 బంతుల్లో 35 నాటౌట్; 2 ఫోర్లు, 4 సిక్స్లు) మెరుపులు ఓటమి అంతరాన్ని తగ్గించేందుకే పరిమితమయ్యాయి.
స్కోరు వివరాలు
భారత్ ఇన్నింగ్స్: సామ్సన్ (సి) కమిల్ (బి) జోసెఫ్ 3; అభిషేక్ (సి అండ్ బి) స్ప్రింగర్ 69; ఇషాన్ (స్టంప్డ్) హోప్ (బి) చేజ్ 37; శ్రేయస్ (ఎల్బీ) (బి) చేజ్ 1; తిలక్ వర్మ (రనౌట్) 28; నమన్ (సి) స్ప్రింగర్ (బి) మోతీ 10; నితీశ్ (సి) హోప్ (బి) పాల్ 21; అక్షర్ (రనౌట్) 20; అర్ష్ దీప్ (ఎల్బీ) (బి) స్ప్రింగర్ 11; ప్రిన్స్ (నాటౌట్) 13; మయాంక్ (బి) జోసెఫ్ 0; ఎక్స్ట్రాలు 10; మొత్తం (20 ఓవర్లలో ఆలౌట్) 223. వికెట్ల పతనం: 1–7, 2–115, 3–117, 4–124, 5–135, 6–169, 7–194, 8–202, 9–210, 10–223. బౌలింగ్: చేజ్ 4–0–38–2; షమార్ జోసెఫ్ 4–0–54–2; కీమో పాల్ 4–0–38–1; స్ప్రింగర్ 4–0–50–2; మోతీ 4–0–37–1.
వెస్టిండీస్ ఇన్నింగ్స్: హోప్ (బి) అర్ష్ దీప్ 5; కమిల్ (సి) అర్ష్ దీప్ (బి) నమన్ 42; హెట్మైర్ (బి) నమన్ 43; పావెల్ (సి) ఇషాన్ (బి) అక్షర్ 5; రూథర్ఫోర్డ్ (బి) అర్ష్ దీప్ 32; సాంప్సన్ (సి) తిలక్ (బి) నితీశ్ రెడ్డి 21; కీమో పాల్ (సి) తిలక్ (బి) అర్ష్ దీప్ 10; స్ప్రింగర్ (నాటౌట్) 35; చేజ్ (నాటౌట్) 5; ఎక్స్ట్రాలు 11; మొత్తం (20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు) 209. వికెట్ల పతనం: 1–7, 2–67, 3–82, 4–105, 5–151, 6–169, 7–174. బౌలింగ్: మయాంక్ 4–0–34–0; అర్ష్ దీప్ 4–0–44–3; ప్రిన్స్ యాదవ్ 4–0–37–0; నమన్ ధీర్ 3–0–39–2; అక్షర్ 3–0–33–1; నితీశ్ రెడ్డి 2–0–19–1.