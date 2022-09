Virat Kohli: టీమిండియా స్టార్‌ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి తాజా ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో భారీ జంప్‌ చేశాడు. ఆసియా కప్‌-2022లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై సూపర్‌ శతకం (61 బంతుల్లో 122 నాటౌట్‌) సాధించి మళ్లీ టాప్‌-10 దిశగా దూసుకొస్తున్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 1020 రోజుల తర్వాత సెంచరీ సాధించిన విరాట్‌.. గత వారం ర్యాంకింగ్స్‌తో పోలిస్తే 14 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకుని 15వ స్పాట్‌కు చేరుకున్నాడు.

ఆఫ్ఘన్‌పై సెంచరీ సాధించడంతో కెరీర్‌లో 71వ శతకాన్ని, అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో తొలి శతకాన్ని నమోదు చేసిన విరాట్‌.. ఇదే జోరును త్వరలో జరుగనున్న టీ20 సిరీస్‌ల్లోనూ (ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికా) కొనసాగిస్తే తిరిగి అగ్రపీఠాన్ని చేరుకోవడం ఖాయం.

