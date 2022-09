పాకిస్తాన్‌తో ఆదివారం (సెప్టెంబర్‌ 11) జరిగిన ఆసియా కప్‌-2022 తుది సమరంలో శ్రీలంక 23 పరుగుల తేడాతో జయకేతనం ఎగురవేసి ఆరో సారి ఆసియా ఛాంపియన్‌గా అవతరించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ టోర్నీలో ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండా బరిలోకి దిగిన లంక జట్టు.. తొలి మ్యాచ్‌లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ చేతిలో భంగపడినప్పటికీ, ఆతర్వాత అనూహ్యంగా పుంజుకుని భారత్‌, పాక్‌లపై వరుస విజయాలు సాధించి టైటిల్‌ను ఎగరేసుకుపోయింది.

ఫైనల్లో శ్రీలంక.. ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శన కనబర్చి పాక్‌కు వరుసగా రెండో మ్యాచ్‌లో షాకిచ్చింది. అద్భుతమైన హాఫ్‌ సెంచరీతో లంకకు డిఫెండింగ్‌ టోటల్‌ అందించిన భానుక రాజపక్ష (45 బంతుల్లో 71 నాటౌట్‌; 6 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌ అవార్డు దక్కించుకోగా.. టోర్నీ ఆధ్యాంతం అద్భుతంగా బౌలింగ్‌ చేసిన వనిందు హసరంగకు ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద సిరీస్‌ అవార్డు లభించింది.

And with that, we close the DP World #AsiaCup 2022, with Sri Lanka as CHAMPIONS! 🇱🇰🏆

What a tournament we've had! 🤩

Here are the overall performers who have impressed us with their incredible displays 👏#ACC #AsiaCup2022 #GetReadyForEpic pic.twitter.com/M5v6p5QGEw

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 11, 2022