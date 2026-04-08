భారత జట్టు ప్రకటన.. స్టార్‌ ప్లేయర్ల రీఎంట్రీ

Apr 8 2026 6:43 PM | Updated on Apr 8 2026 6:48 PM

Savita, Deepika Return As Hockey India Announce Women's Squad For Argentina Tour

ఏప్రిల్‌ 13–17 వరకు అర్జెంటీనాలో జరుగబోయే నాలుగు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ కోసం 24 మంది సభ్యుల భారత మహిళల హాకీ జట్టును హాకీ ఇండియా ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 8) ప్రకటించింది. స్టార్‌ ప్లేయర్లు సవితా పూనియా (గోల్‌ కీపర్‌), దీపిక (ఫార్వర్డ్‌) ఈ సిరీస్‌తో రీఎంట్రీ ఇచ్చారు. 

సలీమా టేటే కెప్టెన్‌గా కొనసాగుతారు. జ్యోతి, ముంతాజ్‌ ఖాన్‌ జట్టులోకి తిరిగి వచ్చారు. రుతుజా, ఇషికా, సాక్షి రాణా వంటి యువ ప్లేయర్లకు కూడా ఈ జట్టులో చోటు దక్కింది. సవితతో పాటు మరో గోల్‌ కీపర్‌గా బిచు దేవి ఎంపికయ్యారు.

డిఫెండర్లుగా నిక్కీ ప్రధాన్‌, ఇషికా చౌధరి, సుశీలా చాను, మనీషా చౌహాన్‌, లల్తంత్లుయాంగి, జ్యోతి, ఉదితా చోటు దక్కించుకున్నారు. మిడ్‌ఫీల్డర్లుగా వైష్ణవి విఠల్‌ ఫల్కే, సాక్షి రాణా, సునెలితా టోప్పో, సలీమా టేటే, నేహా, దీపికా సోరెంగ్‌, రుతుజా దాదాసో పిసాల్‌, ఇషికా .. ఫార్వర్డ్ ప్లేయర్లుగా బల్జీత్‌ కౌర్‌, నవనీత్‌ కౌర్‌, దీపికా, అన్ను, బ్యూటీ దుంగ్‌దుంగ్‌, లాల్‌రెమ్సియామి, ముంతాజ్‌ ఖాన్ వ్యవహరించనున్నారు.

ఈ సిరీస్‌ భారత జట్టుకు హాకీ వరల్డ్‌ కప్‌ 2026, ఆసియా గేమ్స్‌కు ముందు కీలకమైందిగా పరిగణించబడుతుంది. అర్జెంటీనా వంటి బలమైన జట్టుతో ఆడటం యువ ప్లేయర్లకు విలువైన అనుభవంగా నిలువనుంది. 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

చంద్రబాబు సర్కార్‌పై వైఎస్‌ జగన్‌ ఫైర్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

డెకాయిట్‌ కోసం వచ్చేసిన వెంకీ మామ (ఫోటోలు)
photo 3

అందమైన అల్లుడిని తెచ్చా..: రష్మిక మందన్నా (ఫోటోలు)
photo 4

హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. బన్నీ అరుదైన రికార్డులివే! (ఫోటోలు)

Video

View all
Hardik Pandya Reacts to Vaibhav Suryavanshi’s Incredible Performance 1
Video_icon

బుమ్రాకే చుక్కలు చూపించాడు -వాడి బ్యాటింగ్ కు పిచ్చోళ్లయిపోయాం...
Indian Embassy Emergency Advisory for Indians in Iran 2
Video_icon

భారతీయులు ఇరాన్ వదిలి వెళ్లిపోండి

Election Commission-TMC MPs Meeting Updates 3
Video_icon

ఎన్నికల సంఘం-TMC ఎంపిల సమావేశంలో రసాభాస
Rachamallu Siva Prasad Reddy Strong Warning To ABN Radha Krishna 4
Video_icon

నా భార్యను పక్కన కూర్చోపెట్టుకుని చెప్తున్నా... ABN రాధాకృష్ణ పై విరుచుకుపడ్డ రాచమల్లు
Reason Behind Iran US War Ceasefire 5
Video_icon

వెనక్కి తగ్గిన ట్రంప్.. సీజ్ ఫైర్ వెనుక కారణమిదేనా?
