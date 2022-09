ఆసియాకప్‌-2022లో భాగంగా ఆఫ్గానిస్తాన్‌తో జరిగిన అఖరి సూపర్‌-4 మ్యాచ్‌లో టీమిండియా దుమ్మురేపింది. దుబాయ్‌ వేదికగా గురువారం జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ఆఫ్గాన్‌పై 101 పరుగుల తేడాతో భారత్‌ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా స్టార్‌ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి అద్భుతమైన సెంచరీ సాధించాడు.

దీంతో తన 71 సెంచరీ కోసం కోహ్లి మూడేళ్ల నిరీక్షణకు తెరపడింది. అదే విధంగా ఇది కోహ్లి తొలి అంతర్జాతీయ టీ20 సెంచరీ కావడం విశేషం. ఇక​ తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన టీమిండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి 212 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ సాధించింది. అనంతరం బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఆఫ్గాన్‌.. భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌ ఐదు వికెట్లతో విజృంభించిడంతో 111 పరుగులు మాత్రమే చేసి ఓటమి పాలైంది.

Very well paid by india today vs Afghanistan #wellpaidindia #matchfixed #indvsafg #fixing pic.twitter.com/h63LMn8Ayb

కాగా అంతకుముందు సూపర్‌-4 మ్యాచ్‌లో పాకిస్తాన్‌కు ఆఫ్గానిస్తాన్‌ చుక్కలు చూపించిన విషయం తెలిసిందే. అఖరి వరకు ఉత్కంఠ భరితంగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో అనూహ్యంగా ఒక్క వికెట్‌ తేడాతో ఆఫ్గాన్‌ పరాజయం పాలైంది. అయితే పాక్‌పై అదరగొట్టిన ఆఫ్గానిస్తాన్‌ భారత్‌పై మాత్రం అన్ని విధాలుగా విఫలమైంది.

ఈ మ్యాచ్‌లో ఆఫ్గానిస్తాన్‌ ఫీల్డింగ్‌లో కూడా చేతులెత్తేసింది. విరాట్‌ కోహ్లి, పంత్‌ ఇచ్చిన ఈజీ క్యాచ్‌లను ఫీల్డర్లు జారవిడిచారు. 28 పరుగుల వద్ద ఔటయ్యే ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్న కోహ్లి ఏకంగా 122 పరుగులు చేసి ఆజేయంగా నిలిచాడు.

ఈ క్రమంలో పాక్‌ అభిమానులు మ్యాచ్‌ ఫిక్స్‌ అయిందంటూ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. కేవలం ఐపీఎల్‌ కోసమే ఆఫ్గానిస్తాన్‌ ఆటగాళ్లు అమ్ముడు పోయారంటూ ట్విట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ట్విటర్‌లో # ఫిక్సింగ్‌ అనే కీవర్డ్‌ ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

This afghan skipper should keep his head down in shame. For IPL contracts they sell their team .Amount of catches dropped by afghan shows how money is important. #Fixing

