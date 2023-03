ఇది కదా క్రికెటింగ్‌ స్పిరిట్‌ అంటే.. అవకాశం దొరికినా..!

నేపాల్‌ క్రికెటర్‌ ఆసిఫ్‌ షేక్‌ 2022 సంవత్సరానికి గాను క్రిస్టఫర్‌ జెన్కిన్స్‌ మార్టిన్‌ (CJM) స్పిరిట్‌ ఆఫ్‌ క్రికెట్‌ అవార్డును గెలుచుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని మెరిల్‌బోన్‌ క్రికెట్‌ క్లబ్‌ (MCC) 2023 మార్చి 21న ప్రకటించింది. వికెట్‌కీపర్‌ కమ్‌ బ్యాటర్‌ అయిన ఆసిఫ్‌ 2022 ఫిబ్రవరిలో ఐర్లాండ్‌తో జరిగిన టీ20 మ్యాచ్‌లో ఆండీ మెక్‌బ్రైన్‌ను రనౌట్‌ చేసే అవకాశం వచ్చినా ఔట్‌ చేయకుండా వదిలిపెట్టడంతో ఈ అవార్డుకు ఎంపికయ్యాడు. తన చర్య వల్ల జెంటిల్మెన్‌ గేమ్‌ యొక్క ప్రతిష్ఠను పెంచినందుకు గాను ఆసిఫ్‌కు ఈ ఏడాది ఆరంభంలో ఐసీసీ స్పిరిట్‌ ఆఫ్‌ క్రికెట్‌ అవార్డు కూడా దక్కింది.

Nepal's Aasif Sheikh has won a Spirit of Cricket Award for this special moment ❤️ pic.twitter.com/FrkBT1y3jC

— England's Barmy Army (@TheBarmyArmy) March 20, 2023