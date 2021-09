Viral Video: విజిల్‌ వేసి అభిమానులను ఉత్సహపరిచిన ధోని..

దుబాయ్‌: ఐపీఎల్‌ సె​కండ్‌ ఫేజ్‌లో భాగంగా దుబాయ్ వేదికగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్,ముంబై ఇండియన్స్ మధ్య జరిగే తొలి మ్యాచ్‌కు అంతా సిద్దమైంది. ఈ నేపథ్యంలో సీఎస్‌కే కెప్టెన్‌ ఎంఎస్‌ ధోని అభిమానులను తనదైన శైలిలో ఉత్సాహపరిచాడు. సీఎస్‌కే అంటేనే విజిల్‌ పోడు అనేలా కనిపిస్తుంది. అందుకు అనుగుణంగా ధోని ఈల వేశాడు.ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

🦁 Ready to roar & the 🕢 is ticking!

🔊 Namma Music ah Eraku le🎶#CSKvMI #WhistlePodu #Yellove 💛 pic.twitter.com/lBR0QvNgjj

— Chennai Super Kings - Mask P😷du Whistle P🥳du! (@ChennaiIPL) September 19, 2021