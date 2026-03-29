 రోహిత్‌, రికెల్టన్‌ విధ్వంసం.. కేకేఆర్‌పై ముంబై ఇండియన్స్‌ గెలుపు | IPL 2026 Match 2: Mumbai indians beat KKR
Sakshi News home page

Trending News:

రోహిత్‌, రికెల్టన్‌ విధ్వంసం.. కేకేఆర్‌పై ముంబై ఇండియన్స్‌ గెలుపు

Mar 29 2026 11:17 PM | Updated on Mar 29 2026 11:17 PM

IPL 2026 Match 2: Mumbai indians beat KKR

ఐపీఎల్‌ 2026లో భాగంగా కేకేఆర్‌తో ఇవాళ (మార్చి 29) జరిగిన మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన కేకేఆర్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 220 పరుగులు చేయగా.. ముంబై ఇండియన్స్‌ మరో 5 బంతులు మిగిలుండగానే (19.1 ఓవర్లలో) 4 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.

రోహిత్‌ శర్మ (38 బంతుల్లో 78; 6 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లు), ర్యాన్‌ రికెల్టన్‌ (43 బంతుల్లో 81; 4 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు) విధ్వంసకర అర్ద శతకాలతో ముంబై గెలుపును ఖరారు చేయగా.. ఆతర్వాత వచ్చిన సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ (8 బంతుల్లో 16; 3 ఫోర్లు), తిలక్‌ వర్మ (14 బంతుల్లో 20; 4 ఫోర్లు), హార్దిక్‌ పాండ్యా (11 బంతుల్లో 18 నాటౌట్‌; 3 ఫోర్లు), నమన్‌ ధిర్‌ (2 బంతుల్లో 5 నాటౌట్‌; ఫోర్‌) మ్యాచ్‌ను లాంఛనంగా ముగించారు. 

కేకేఆర్‌ బౌలర్లలో వైభవ్‌ అరోరా, కార్తీక్‌ త్యాగి, సునీల్‌ నరైన్‌ తలో వికెట్‌ తీయగా.. రికెల్టన్‌ను అనుకూల్‌ రాయ్‌ అద్భుతమైన డైరెక్ట్‌ త్రోతో రనౌట్‌ చేశాడు.

అంతకుముందు రహానే (40 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్ల సాయంతో 67 పరుగులు), ఫిన్‌ అలెన్‌ (17 బంతుల్లోనే 6 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్ల సాయంతో 37 పరుగులు), అంగ్క్క్రిష్‌ రఘువంశీ (29 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్ల సాయంతో 51 పరుగులు), రింకూ సింగ్‌ (21 బంతుల్లో 4 ఫోర్ల సాయంతో 33 నాటౌట్‌) సత్తా చాటడంతో కేకేఆర్‌ భారీ స్కోర్‌ చేసింది. కేకేఆర్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో కెమరూన్‌ గ్రీన్‌ (18) ఒక్కడే నిరాశపరిచాడు. 

ముంబై ఇండియన్స్‌ బౌలర్లలో శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌ (4-0-39-3), ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌ (4-0-38-0) అద్భుతంగా బౌలింగ్‌ చేయగా..హార్దిక్‌ పాండ్యా ఓ వికెట్‌ తీశాడు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్రెండ్స్‌ గ్యాంగ్‌తో నమ్రత (ఫోటోలు)
photo 2

ఫ్యాషన్‌ షోలో నగధగలు..అలరించిన మోడల్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మార్చి 29- ఏప్రిల్ 05)
photo 4

'కొన్ని క్షణాలు హృదయానికి హత్తుకుంటాయి'.. కూతురితో మంచు లక్ష్మీ (ఫోటోలు)
photo 5

90ల నాటి కలల రాణి.. మేకప్‌ లేకుండా నెరిసిన జుట్టుతో (ఫొటోలు)

Video

View all
Massive Fire Accident In Town Kotha Road At Vizag 1
Video_icon

భారీ అగ్నిప్రమాదం.. పక్కనే పెట్రోల్ బంకు..
Jada Sravan Kumar Slams Chandrababu Over Land Pooling In Amaravati 2
Video_icon

ఇదేమన్నా తొక్కుడు బిళ్ళ అనుకున్నావా.. అమరావతి రైతులతో ఆటలా..
Kethireddy Venkatarami Reddy Counter To Pawan Kalyan Comments On YSRCP 3
Video_icon

వచ్చేది జగనే.. నువ్వు ఏ మాత్రం భయపడకు.. పవన్ వ్యాఖ్యలకు కేతిరెడ్డి కౌంటర్
Thousands Of Crows Over Tel Aviv Israel 4
Video_icon

ఇజ్రాయెల్ ఆకాశంలో వేల సంఖ్యలో కాకులు.. ఇది వినాశనానికి సంకేతమా?
Dhurandhar Effect On Pan India Movies 5
Video_icon

వారణాసి, స్పిరిట్ కు సీక్వెల్ కన్ఫర్మ్ చేసిన ధురంధర్
Advertisement
 