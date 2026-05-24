ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో ఆదివారం కోల్కతా వేదికగా 70వ మ్యాచ్లో కేకేఆర్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తలపడుతున్నాయి.
8 ఓవర్లలో ఢిల్లీ 70/1
8 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వికెట్ నష్టానికి 70 పరుగులు చేసింది. సాహిల్ పరాఖ్ (15), కేఎల్ రాహుల్ (31) పరుగులతో ఆడుతున్నారు.
తొలి వికెట్ కోల్పోయిన ఢిల్లీ
కేకేఆర్తో మ్యాచ్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. 22 పరుగులు చేసిన అభిషేక్ పొరేల్ సౌరభ్ దూబే బౌలింగ్లో తేజస్వీ దహియాకు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. 5 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వికెట్ నష్టానికి 42 పరుగులు చేసింది.
టాస్ గెలిచిన కేకేఆర్
టాస్ గెలిచిన కేకేఆర్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్ కేకేఆర్కు చాలా కీలకం. కాగా ఢిల్లీ జట్టు రెండు మార్పులతో బరిలోకి దిగింది. ముకేశ్ కుమార్, కుల్దీప్ స్థానంలో అకిబ్ నబీ, త్రిపురానా జట్టులోకి వచ్చారు. ముఖాముఖి పోరులో ఇరుజట్లు 36 సార్లు తలపడితే ఢిల్లీ 15 సార్లు, కేకేఆర్ 21 సార్లు నెగ్గాయి. సీజన్ తొలి అంచె పోటీల్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్పై కేకేఆర్ 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.
పంజాబ్, రాజస్తాన్లు ప్లేఆఫ్ రేసులో ఉన్నప్పటికీ కేకేఆర్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకోవడంతో, ఢిల్లీ విధించే టార్గెట్ను 13 ఓవర్లలో ఛేదించాల్సి ఉంటుంది.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్: అభిషేక్ పోరెల్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), సాహిల్ పరాఖ్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, డేవిడ్ మిల్లర్, అక్షర్ పటేల్(కెప్టెన్), అశుతోష్ శర్మ, మాధవ్ తివారీ, ఔకిబ్ నబీ దార్, మిచెల్ స్టార్క్, లుంగి నిగిడి.
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్: అజింక్యా రహానే(కెప్టెన్), మనీష్ పాండే, కెమెరూన్ గ్రీన్, రోవ్మన్ పావెల్, రింకు సింగ్, తేజస్వి దహియా(వికెట్కీపర్), అనుకూల్ రాయ్, సునీల్ నరైన్, సౌరభ్ దూబే, వరుణ్ చక్రవర్తి, కార్తీక్ త్యాగి.
