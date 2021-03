‘ఈ సారి ఐపీఎల్‌ కప్పు గెలిస్తే.. దానిలో కాఫీ తాగుతా’

ముంబై: సెలబ్రిటీలు సోషల్‌ మీడియాలో చాలా యాక్టీవ్‌గా ఉంటారు.. ఉండాలి కూడా. అప్పుడే అభిమానులకు, వారికి మధ్య ఉన్న బంధం కొనసాగుతుంది. అయితే నెటిజన్లలో రకరకాల వారు ఉంటారు. తలతిక్క ప్రశ్నలు వేసే వారు కొందరైతే అమాయకమైన ప్రశ్నలు వేసే వారు మరికొందరు. దీనికి తగ్గట్లుగా బదులిస్తుంటారు సెలబ్రిటీలు. ప్రశ్నకు తగ్గట్టుగా తెలివిగా సమాధానం చెప్పే వారి జాబితాలో ముందు వరుసలో ఉంటారు హీరో, కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్(కేకేఆర్‌) సహా యజమాని షారుక్‌ ఖాన్‌. ఈ క్రమంలో త్వరలోనే ప్రారంభంకాబోయే ఐపీఎల్‌కు సంబంధించి ఓ యూజర్‌ అడిగిన ప్రశ్నకు షారుక్‌ ఇచ్చిన సమాధానం ప్రస్తుతం తెగ వైరలవుతోంది.

ఆ వివరాలు.. తాజాగా ట్విట్టర్‌ వేదికగా తన ఫాలోవర్స్‌తో చిట్‌చాట్‌ చేశారు షారుక్‌ ఖాన్‌. ఈ క్రమంలో ఓ యూజర్‌ ‘‘భయ్యా ఈ సారి అయినా మన టీం కప్పు కొడుతుందా’’ అని ప్రశ్నించాడు. అందుకు షారుక్‌.. ‘‘నేను కూడా ఇదే కోరుకుంటున్నారు. కేకేఆర్‌ కప్పు గెలవాలని ఆశిస్తున్నాను. నేను ఆ కప్పులో కాఫీ తాగాలని భావిస్తున్నాను’’ అంటూ ఫన్నీ రిప్లై ఇచ్చారు షారుక్‌. బాద్‌ షా సమయస్ఫూర్తికి ఫిదా అయ్యారు నెటిజన్లు.

I hope so. I want to start drinking coffee in that only! https://t.co/s9UvyY2QdV

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 31, 2021