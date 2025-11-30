యువ భారత్‌ విజృంభణ

17–0 గోల్స్ తేడాతో ఒమన్పై జయభేరి
చెన్నై: పురుషుల జూనియర్ ప్రపంచకప్ హాకీ టోర్నమెంట్లో భారత జట్టు జోరు సాగుతోంది. తొలి మ్యాచ్లో చిలీపై ఘనవిజయం సాధించిన యంగ్ ఇండియా... రెండో మ్యాచ్లో ఒమన్పై విజయఢంకా మోగించింది. పూల్ ‘బి’లో భాగంగా శనివారం జరిగిన పోరులో ఆతిథ్య భారత జట్టు 17–0 గోల్స్ తేడాతో ఒమన్ను మట్టికరిపించింది.
భారత్ తరఫున దిల్రాజ్ సింగ్ (29వ, 32వ, 50వ, 58వ నిమిషాల్లో) నాలుగు గోల్స్తో విజృంభించగా... అర్ష్ దీప్ సింగ్ (4, 33, 40వ నిమిషాల్లో), మన్మీత్ (17, 26, 36వ నిమిషాల్లో) ‘హ్యాట్రిక్’ గోల్స్ చేశారు. అజీత్ యాదవ్ (34, 47వ నిమిషాల్లో), గుర్జ్యోత్ సింగ్ (39, 45వ నిమిషాల్లో) రెండేసి గోల్స్ సాధించగా... లువాన్ (43వ నిమిషంలో), అన్మోల్ ఎక్కా (29వ నిమిషంలో), శారదానంద్ తివారి (55వ నిమిషంలో) ఒక్కో గోల్ చేశారు.
మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచి పూర్తి ఆధిపత్యం కనబర్చిన భారత్... ప్రత్యర్థికి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా చెలరేగిపోయింది. తొలి క్వార్టర్లో ఒక్క గోల్తో సరిపెట్టుకున్న యంగ్ఇండియా ఆ తర్వాత గోల్స్ వర్షం కురిపించింది.
ఇతర మ్యాచ్ల్లో ఫ్రాన్స్ 11–1 తేడాతో కొరియాపై, ఆ్రస్టేలియా 5–3 తేడాతో బంగ్లాదేశ్పై, స్విట్జర్లాండ్ 3–2 తేడాతో చిలీపై, జర్మనీ 7–0తో కెనడాపై, దక్షిణాఫ్రికా 2–1తో ఐర్లాండ్పై, మలేసియాపై 5–1 ఆ్రస్టియాపై, నెదర్లాండ్స్ 5–3 గోల్స్ తేడాతో ఇంగ్లండ్పై విజయాలు సాధించాయి. తదుపరి పోరులోమంగళవారం స్విట్జర్లాండ్తో భారత్ తలపడనుంది.