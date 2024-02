విశాఖ వేదికగా భారత్‌తో రేపటి నుంచి ప్రారంభంకాబోయే రెండో టెస్ట్‌ కోసం ఇంగ్లండ్‌ జట్టును ఇదివరకే ప్రకటించారు. 41 ఏళ్ల ఇంగ్లండ్‌ వెటరన్‌ జేమ్స్‌ ఆండర్సన్‌ రేపటి మ్యాచ్‌లో బరిలోకి దిగనున్నాడు. జట్టు కూర్పు కారణంగా తొలి టెస్ట్‌ ఆడే అవకాశం దక్కని ఆండర్సన్‌ను రెండో టెస్ట్‌లో బరిలోకి దించాలని ఇంగ్లండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ నిర్ణయించింది.

ఆండర్సన్‌ ఎంట్రీతో తొలి టెస్ట్‌ ఆడిన మరో పేసర్‌ మార్క్‌ వుడ్‌పై వేటు పడింది. టీమిండియాపై, ప్రత్యేకించి భారత గడ్డపై ఘనమైన ట్రాక్‌ రికార్డు కలిగిన ఆండర్సన్‌ రేపటి మ్యాచ్‌లో ఏ మేరకు రాణిస్తాడో వేచి చూడాలి. ఈ మార్పుతో పాటు రెండో టెస్ట్‌ కోసం​ ప్రకటించిన ఇంగ్లండ్‌ తుది జట్టులో మరో మార్పు కూడా చోటు చేసుకుంది. తొలి టెస్ట్‌లో ఆడిన సీనియర్‌ స్పిన్నర్‌ జాక్‌ లీచ్‌ గాయపడటంతో అతని స్థానంలో పాక్‌ మూలాలున్న స్పిన్నర్‌ షోయబ్‌ బషీర్‌కు ఇంగ్లండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అవకాశం కల్పించింది. ఈ రెండు మార్పులతో ఇంగ్లండ్‌ రేపటి నుంచి ప్రారంభంకాబోయే మ్యాచ్‌లో భారత్‌ను ఢీకొంటుంది.

Shoaib Bashir and Rehan Ahmed were not even born when Jimmy Anderson made his Test debut.

- Tomorrow Anderson will take the field with both Bashir and Rehan...!!! 🫡🐐 pic.twitter.com/i7PgpMVb5g

