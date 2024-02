వైజాగ్‌ వేదికగా టీమిండియాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌లో బరిలోకి దిగడం ద్వారా ఇంగ్లండ్‌ వెటరన్‌ పేసర్‌ జేమ్స్‌ ఆండర్సన్‌ చరిత్ర సృష్టించాడు. భారత గడ్డపై అత్యధిక వయసులో ( 41 ఏళ్ల 187 రోజులు) టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ ఆడిన ఆటగాడిగా రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఆండర్సన్‌కు ‍ముందు లాలా అమర్‌నాథ్‌ (1952లో 41 ఏళ్ల 92 రోజుల వయసులో భారత గడ్డపై పాక్‌తో టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ ఆడాడు) భారత్‌లో టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ ఆడిన అత్యధిక వయస్కుడిగా ఉన్నాడు. ఈ జాబితాలో రే లిండ్‌వాల్‌ (38 ఏళ్ల 112 రోజులు), షూటే బెనర్జీ (37 ఏళ్ల 124 రోజులు), గులామ్‌ గార్డ్‌ (34 ఏళ్ల 20 రోజులు) మూడు నుంచి ఐదు స్థానాల్లో ఉన్నారు.

History created by Anderson. 🐐

- He is the oldest pacer to play Tests in India. pic.twitter.com/VcxhpfmUBO

