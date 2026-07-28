 ప‌త‌కాల జోరు.. డ‌బుల్ డిజిట్ దాటిన భార‌త్‌ | CWG 2026: India-Now-Taken-Their Medal Tally-To-10-Includes 2 Gold | Sakshi
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ప‌త‌కాల జోరు.. డ‌బుల్ డిజిట్ దాటిన భార‌త్‌

Jul 28 2026 7:08 AM | Updated on Jul 28 2026 7:12 AM

CWG 2026: India-Now-Taken-Their Medal Tally-To-10-Includes 2 Gold

గ్లాస్కో వేదిక‌గా జరుగుతున్న‌ కామ‌న్‌వెల్త్ గేమ్స్‌లో భార‌త అథ్లెట్లు జోరును ప్ర‌ద‌ర్శిస్తున్నారు. సోమ‌వారం రాత్రి మ‌రో నాలుగు ప‌త‌కాలు భార‌త్ ఖాతాలో చేర‌డంతో ఆ సంఖ్య ప‌దికి చేరుకుంది. పురుషుల వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌లో వల్లూరు అజ‌య బాబు 79 కేజీల విభాగంలో రజ‌తం సాధించ‌గా, పురుషుల హైజంప్ విభాగంలో స‌ర్వేశ్ కుషారే ర‌జ‌తం సాధించాడు. ఇక పారా అథ్లెటిక్స్‌లో షాట్‌పుట్ ఎఫ్‌-57 కేట‌గిరీలో ష‌ర్మిలా ధంక‌ర్‌ స్వ‌ర్ణం సాధించ‌గా, శిల్ప కాంస్యం ఒడిసిప‌ట్టింది. దీంతో ఐదో రోజులు ముగిసేస‌రికి భార‌త్ రెండు స్వ‌ర్ణాలు, 5 ర‌జ‌తాలు, 3 కాంస్యాలు క‌లిపి మొత్తం 10 ప‌త‌కాల‌తో ప‌ట్టిక‌లో ఎనిమిదో స్థానంలో కొన‌సాగుతోంది.

 

 

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