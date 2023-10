మహా క్రికెట్‌ సంగ్రామం వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ 2023 ఊహించిన విధంగా ఆరంభానికి నోచుకోలేదని క్రికెట్‌ అభిమానులు బాధపడుతున్నారు. ప్రతిష్టాత్మకమైన నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో టోర్నీ ఆరంభ మ్యాచ్‌కు ముందు భారీ తారాగణంతో ఓపెనింగ్‌ సెర్మనీ ఉంటుందని అంతా అనుకున్నారు. అయితే అందరి అంచనాలను పటాపంచలు చేస్తూ మెగా టోర్నీని తూతూమంత్రంగా ప్రారంభించారు నిర్వహకులు.

The stands at the 132,000 capacity Narendra Modi stadium in Ahmedabad are only sparsely filled for the #CWC23 opener between England and New Zealand 🏟️ pic.twitter.com/lQSgGEWuTE

అలాగే టోర్నీ ఆరంభ మ్యాచ్‌ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేందుకు భారీ సంఖ్యలో ప్రేక్షకులు తరలివస్తారని అంతా ఊహించారు. అయితే ఇది కూడా జరగలేదు. మ్యాచ్‌ ప్రారంభమై గంట గడుస్తున్నా స్టేడియం మొత్తం ఖాళీ కుర్చీలే దర్శనమిచ్చాయి. ఈ సీన్‌ను చూసి అభిమానులు నిరుత్సాహపడుతున్నారు. అసలు ఇది వరల్డ్‌కప్‌ టోర్నీనేనా.. ఈ మ్యాచ్‌ జరుగున్నది భారత దేశంలోనే అన్న అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఐసీసీ వరల్డ్‌కప్‌ గ్లోబల్‌ అంబాసిడర్‌ హోదాలో సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ టోర్నీని అధికారికంగా ప్రారంభించాడనే మాట తప్పించి మెగా టోర్నీ ప్రారంభమంతా నామమాత్రంగా సాగడంతో అభిమానులు పెదవి విరుస్తున్నారు. జనాలు స్టేడియంకు రాలేదంటే ఇవాళ పని దినం అనుకునే సర్దిచెప్పుకోవచ్చు.. మరి కనీసం ఓపెనింగ్‌ సెర్మనీ కూడా నిర్వహించలేని దుస్థితిలో బీసీసీఐ ఉందా అంటే..? ఈ ప్రశ్నకు ఏలికలే సమాధానం చెప్పాలి.

Hopefully after office hours, there should be more people coming in. But for games not featuring Bharat, there should be free tickets for school and college children. With the fading interest in 50 over game, it will definitely help that youngsters get to experience a World Cup…

— Virender Sehwag (@virendersehwag) October 5, 2023