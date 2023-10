భారత్‌లో జరుగుతున్న వన్డే ప్రపంచకప్‌ 2023 ఎలాంటి ఆర్భాటాలు లేకుండా సాదాసీదాగా ప్రారంభమైందని బాధపడుతున్న క్రికెట్‌ అభిమానులకు ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాడు జానీ బెయిర్‌స్టో అదిరిపోయే కిక్‌ ఇచ్చాడు. అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో న్యూజిలాండ్‌తో ఇవాళ (అక్టోబర్‌ 5) ప్రారంభమైన టోర్నీ ఓపెనింగ్‌ మ్యాచ్‌లో ఇన్నింగ్స్‌ రెండో బంతికే సిక్సర్‌ బాదిన బెయిర్‌స్టో, మెగా టోర్నీకి ఓపెనింగ్‌ సెర్మనీ జరగకపోయినా అంతకుమించిన మజాను అందించాడు.

First runs of the #icccricketworldcup2023 & that too with a SIX 6⃣ ...

England started the Bazball way 🔥🔥#ENGvsNZ #ICCCricketWorldCup #Ahmedabad #NarendraModiStadium pic.twitter.com/ddyNAfYHyL

