Ajinkya Rahane: ఇటీవలి కాలంలో పేలవ ఫామ్‌తో సతమతమవుతూ, వైస్‌​ కెప్టెన్సీ కోల్పోవడంతో పాటు జట్టులో స్థానాన్ని సైతం ప్రశ్నార్ధకంగా మార్చుకున్న టీమిండియా టెస్ట్‌ ఆటగాడు అజింక్య రహానే.. 2020-21 ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు సంబంధించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. గతేడాది బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీలో కష్టపడి టీమిండియాను గెలిపించింది నేనైతే.. క్రెడిట్‌ మరొకరికి దక్కిందంటూ నాటి జట్టు హెడ్‌ కోచ్‌ రవిశాస్త్రిని ఉద్దేశిస్తూ వివాదాస్పద కామెంట్స్‌ చేశాడు. ఆసీస్‌ను వారి సొంతగడ్డపై మట్టికరిపించడంలో తాను ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తే.. ఫలితాన్ని మరొకరు ఆపాదించుకున్నారని, ఆన్‌ ఫీల్డ్‌లో నేను తీసుకున్న సొంత నిర్ణయాలను కొందరు తమవిగా చెప్పుకున్నారని వాపోయాడు. ఈ సందర్భంగా తన ఫామ్‌పై వస్తున్న విమర్శలపై కూడా రహానే తనదైన శైలిలో స్పందించాడు. తన పని అయిపోయిందంటూ వస్తున్న వార్తలు చూసినప్పుడు నవ్వొస్తుందని, క్రికెట్‌ పరిజ్ఞానం ఉన్న వాళ్లెవరూ అలా మాట్లాడరని విమర్శకులను ఉద్దేశించి ఫైరయ్యాడు.

#AjinkyaRahane said, "I know what I've done in Australia series and that's not my nature to go out there and take credits. Yes, there were few decisions that I had taken, but someone else took the credit. Important was for me to win the series".



