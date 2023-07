ఢిల్లీ: యూపీఏ చైర్‌పర్సన్‌ సోనియా గాంధీ(76) చాలా కాలం తర్వాత హుషారుగా కనిపించారు. హర్యానాకు చెందిన మహిళా రైతులతో కలిసి భోజనం చేసిన ఆమె.. ఆపై సరదాగా గడిపి చిందులేశారు. ఆ సమయంలో రాహుల్‌ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా కూడా ఉన్నారు.

తాజాగా రాహుల్‌ గాంధీ హర్యానా సోనిపాట్‌లో పర్యటించి.. అక్కడి రైతులతో కలిసి జన్‌కీ బాత్‌ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆపై ఆయన ట్రాక్టర్‌ నడిపి.. నాట్లు సైతం వేశారు. ఈ క్రమంలో అక్కడి కొందరు మహిళా రైతులు.. ఢిల్లీలోని రాహుల్‌ ఇంటిని చూడాలని ఉందని కోరారట. దీంతో.. వాళ్లను ఆదివారం ఇంటికి భోజనానికి ఆహ్వానించింది సోనియా కుటుంబం.

కాంగ్రెస్‌ నేత రుచిరా చతుర్వేది తన ట్విటర్‌ హ్యాండిల్‌లో ఓ వీడియోను పోస్ట్‌ చేశారు. ‘‘ఎలా ఉన్నారంటూ?..’ వాళ్లను రాహుల్‌ పలకరించడం.. సోనియా, రాహుల్‌, ప్రియాంక.. ముగ్గురూ వాళ్లతో భోజనం చేయడం, ప్రియాంకను వాళ్లు హత్తుకోవడం, ఇద్దరు మహిళా రైతులు ఆమె చేతుల్ని పట్టుకుని నృత్యం చేయాలని ముందుకు తేవడం, ఆమె సంతోషంగా చిందులేయడం అందులో చూడొచ్చు. స్వచ్ఛమైన ఆనందం అంటూ ఆ వీడియోను రుచిర పోస్ట్‌ చేశారు.

Women farmers from Haryana had expressed their desire to @RahulGandhi to see Delhi and his house. He told them that the Govt has taken away his house.

