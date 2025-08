రాజ్యాంగం మా రక్తం.. దాడి చేయడానికి మీరెవరు?: రాహుల్‌ గాంధీ

న్యూఢిల్లీ: ఎన్డీయే సర్కార్‌పై కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత, లోక్‌సభలో విపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ సంచలన ఆరోపణలకు దిగారు. లోక్‌సభ ఎన్నికలు రిగ్‌ అయ్యాయన్న ఆయన.. రఫేల్‌ డీల్‌లో ఎన్‌ఎస్‌ఏ-పీఎంవో కూడా జోక్యం చేసుకుంటాయని ఆరోపించారు. శనివారం ఢిల్లీలో జరిగిన వార్షిక లీగల్‌ కన్‌క్లేవ్‌లో ఆయన మాట్లాడారు.

నిప్పుతో చెలగాటమాడుతున్నానని ప్రియాంక(రాహుల్‌ సోదరి) నాతో చెబుతోంది. అవును.. నేను నిప్పుతో చెలగాటమాడుతున్నాననే విషయం నాకు తెలుసని అన్నాను. ఆ ఆట ఆపనని కూడా చెప్పాను. పిరికి పందలను చూసి భయపడొద్దని నా కుటుంబం చెప్పింది. రాజ్యాంగం మా రక్తంలాంటిది. మా రక్తంపై దాడి చేయడానికి మీరేవరు? అని ఎన్డీయే సర్కార్‌పై రాహుల్‌ మండిపడ్డారు.

దేశంలో ఈసీకి ఉనికి లేదు. ఎన్నికల వ్యవస్థ చచ్చిపోయిందన్నది సత్యం. లోక్‌సభ ఎన్నికలు రిగ్‌ అయ్యాయి. 10-15 సీట్లతో మోదీ ప్రధాని అయ్యారు. ఆ పదిహేను సీట్లు లేకుంటే వాళ్లకు అధికారం దక్కేది కాదు. ఈసీ అవకతవకలపై మా దగ్గర 100 శాతం ఆధారాలు ఉన్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఇవన్నీ బయటపెడతాం. రఫేల్‌ డీల్‌లో పీఎంవోతో పాటు ఎస్‌ఎస్‌ఏ డీల్‌ చేసుకుంటున్నాయి. దీనికి సంబంధించి మాకు డాక్యుమెంట్‌ దొరికింది’’ అని రాహుల్‌ అన్నారు.

#WATCH | Delhi: At the Annual Legal Conclave- 2025, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "We are going to prove to you in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged..."



He also says, "The truth is that the election system in India is… pic.twitter.com/F9Vfsf5uH1

— ANI (@ANI) August 2, 2025