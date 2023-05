సాక్షి హైదరాబాద్‌/ బెంగళూరు: కర్ణాటకలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇక, ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచే కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఆధిక్యంలో దూసుకుపోయింది. కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేతలు ముందంజలో దూసుకెళ్తున్నారు. దీంతో.. కాంగ్రెస్‌ శ్రేణులు సంబురాలు జరుపుకుంటున్నాయి. ప్రస్తుత ఈసీ ట్రెండ్స్‌ ప్రకారం.. కాంగ్రెస్‌ దాదాపు 110 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉండగా అధికార బీజేపీ 71 స్థానాల్లో, జేడీఎస్‌ 23 స్థానాలు, ఇతరులు 5 స్థానాల్లో ఉన్నారు.

Karnataka elections | Congress inches towards the halfway mark of 112, leads in 110 constituencies while BJP leads in 71 seats and JD(S) in 23, as per trends for 209 of 224 Assembly constituencies.#KarnatakaElectionResults pic.twitter.com/9tApdBlMzd

— ANI (@ANI) May 13, 2023