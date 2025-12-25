 ప్రేమించలేదని యువతిపై దాడి | woman harassment on Bengaluru street caught on camera | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రేమించలేదని యువతిపై దాడి

Dec 25 2025 9:40 AM | Updated on Dec 25 2025 9:40 AM

woman harassment on Bengaluru street caught on camera

బెంగళూరు: ఆన్‌లైన్‌లో పరిచయమైన యువకుడు ప్రేమించాలని వేధిస్తూ యువతిపై దాడికి పాల్పడ్డాడు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు నవీన్‌కుమార్‌ అనే నిందితున్ని బుధవారం అరెస్ట్‌ చేశామని జ్ఞానభారతి పోలీసులు తెలిపారు. వివరాలు.. టెలికాలర్‌గా పనిచేస్తున్న యువతికి 2024లో ఇన్‌స్టా ద్వారా నవీన్‌కుమార్‌ పరిచయమయ్యాడు. 

అప్పుడప్పుడు కాల్స్, మెసేజ్‌ చేస్తున్న నవీన్‌కుమార్‌ ప్రేమించాలని ఆమెను ఒత్తిడి చేస్తున్నాడు. ఆమె అతన్ని తిరస్కరించింది. యువతి గత సోమవారం మధ్యాహ్నం పీజీ హాస్టల్‌ వద్ద నిలబడి ఉండగా కారులో వచ్చిన నవీన్‌కుమార్‌ గొడవపడి దాడి చేసి, యువతి బ్యాగ్‌ను లాక్కుని ఉడాయించాడు. దాడి దృశ్యాలు పీజీ సీసీ కెమెరాలో నిక్షిప్తమయ్యాయి.   
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా టాలీవుడ్‌ ప్రో లీగ్‌ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ తమన్నా ఇంట్లో క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

శరత్ కుమార్-రాధిక క్రిస్మస్ లంచ్‌లో కోలీవుడ్ స్టార్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

హృతిక్ రోషన్ కజిన్ పెళ్లి.. సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో క్రిస్మస్‌ పండగ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Hebah Patel Reaction On Shivaji Comments On Heroines Dressing 1
Video_icon

ఒక్కమాటలో శివాజీకి ఇచ్చిపడేసిన హెబ్బా
Karumuri Venkat Reddy Warning To Nara Lokesh Redbook Comments 2
Video_icon

లోకేష్ జాగ్రత్త.. ఎక్కువ చించుకోకు..!

No Bids For Medical College Privatization 3
Video_icon

ప్రైవేట్ కే మెడికల్ కాలేజీలను కట్టబెట్టాలని నిర్ణయం
YS Jagan Christmas Wishes To AP People 4
Video_icon

క్రైస్తవ సోదరులకు జగన్ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు
Chandrababu And Pawan Kalyans Fake Politics Exposed In Ajay Case 5
Video_icon

అడ్డంగా ఇరుక్కున్నారుగా!! పచ్చ బొట్టు సాక్షిగా బయటపడ్డ పచ్చి నిజం
Advertisement
 