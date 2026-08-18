 వందేమాతరం వివాదం.. సోనియాకు బీజేపీ కౌంటర్‌ | Vande Mataram Row: BJP Hits Back at Sonia Gandhi | Sakshi
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వందేమాతరం వివాదం.. సోనియాకు బీజేపీ కౌంటర్‌

Aug 18 2026 1:59 PM | Updated on Aug 18 2026 2:03 PM

Vande Mataram Row: BJP Hits Back at Sonia Gandhi

న్యూఢిల్లీ: వందేమాతరం గీతం ఆలాపనపై కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత సోనియాగాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ దుమారం రేపుతున్నాయి. తనను జైలుకు పంపేందుకు కుట్ర జరుగుతోందని, జైలుకు వెళ్లేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని సోనియా వ్యాఖ్యానించిన నేపథ్యంలో.. బీజేపీ తీవ్రంగా స్పందించింది. వందేమాతరం ఆలాపన విషయంలో కాంగ్రెస్‌ వైఖరిపై బీజేపీ నేత రవిశంకర్‌ ప్రసాద్‌ ప్రశ్నలు సంధించారు.

ఆగస్టు 15న కాంగ్రెస్‌ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో వందేమాతరం ఆలాపన సందర్భంగా సోనియాగాంధీ వ్యవహరించిన తీరు తమకు తీవ్రంగా అభ్యంతరకరంగా అనిపించిందని రవిశంకర్‌ ప్రసాద్‌ అన్నారు. వందేమాతరం మొత్తాన్ని ఆలపించడాన్ని ఆమె వ్యతిరేకించినట్లుగా కనిపించిందని వ్యాఖ్యానించారు. జాతీయ గీతం వంటి అంశంపై కాంగ్రెస్‌ కార్యాలయంలో చోటుచేసుకున్న పరిణామం అవమానకరమని విమర్శించారు.

కాంగ్రెస్‌ మీడియా విభాగం దీనిపై ఇచ్చిన వివరణను కూడా రవిశంకర్‌ ప్రసాద్‌ తప్పుబట్టారు. కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే కోసం కుర్చీ ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకే ఆ సమయంలో అలా జరిగిందన్న వివరణను ఆయన కొట్టిపారేశారు. అది సరైన వివరణ కాదని, వాస్తవాన్ని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నంగా కనిపించిందని అన్నారు.

గోవాలోనూ రెండు చరణాలే..
ఆగస్టు 15న గోవాలో జరిగిన కాంగ్రెస్‌ కార్యక్రమాన్ని కూడా బీజేపీ నేత ప్రస్తావించారు. అక్కడ కూడా వందేమాతరంలోని రెండు చరణాలనే ఆలపించారని రవిశంకర్‌ ప్రసాద్‌ అన్నారు. వరుసగా చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనలపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మొత్తం వైఖరిని ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు.

‘స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంపై గుత్తాధిపత్యం చెప్పుకోవద్దు’
వందేమాతరం విషయంలో కాంగ్రెస్‌ ఇదే విధమైన వైఖరిని కొనసాగిస్తే.. భారత స్వాతంత్య్ర ఉద్యమానికి తామే ఏకైక వారసులమని చెప్పుకోవడం మానుకోవాలని రవిశంకర్‌ ప్రసాద్‌ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశభక్తికి ప్రతీకగా భావించే వందేమాతరంపై కాంగ్రెస్‌ వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఆ పార్టీ ఆలోచనా విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తోందని విమర్శించారు.

సోనియా వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో..
ఇదిలా ఉండగా.. తనను జైలుకు పంపేందుకు కుట్ర జరుగుతోందని, జైలుకు వెళ్లేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని సోనియాగాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే వందేమాతరం వివాదాన్ని ప్రస్తావిస్తూ బీజేపీ కాంగ్రెస్‌పై దాడి చేసింది.

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