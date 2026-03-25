 హార్మూజ్‌ జలసంధిని తెరవాల్సిందే | Trump Speaks with PM Modi over Discusses West Asia Crisis and Strait of Hormuz | Sakshi
హార్మూజ్‌ జలసంధిని తెరవాల్సిందే

Mar 25 2026 5:27 AM | Updated on Mar 25 2026 5:27 AM

Trump Speaks with PM Modi over Discusses West Asia Crisis and Strait of Hormuz

స్వేచ్ఛాయుత నౌకాయానానికి వీలు కల్పించాలి: మోదీ

ప్రధానితో ఫోన్‌లో మాట్లాడిన అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌

న్యూఢిల్లీ: పశ్చిమాసియాలో సాధ్యమైనంత త్వరగా శాంతియుత పరిస్థితులు నెలకొనాలని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆకాంక్షించారు. ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు త్వరగా సమసిపోవాలని, అందుకు తమ సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుందని స్పష్టంచేశారు. మోదీతో మంగళవారం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధంతోపాటు ప్రధానంగా హార్మూజ్‌ జలసంధి విషయంలో తాజా పరిణామాలపై వారు చర్చించుకున్నారు. స్వేచ్ఛాయుత నౌకాయానానికి వీలుగా హార్మూజ్‌ను తక్షణమే తెరవాలని మోదీ ఈ సందర్భంగా తేల్చిచెప్పారు.

ట్రంప్‌ నుంచి తనకు ఫోన్‌ వచ్చిందని, పశ్చిమాసియా పరిస్థితులపై ఉపయోగకరమైన అభిప్రాయాలు పంచుకున్నామని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టుచేశారు. హార్మూజ్‌ జలసంధిని తెరిచి, అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా చూడటం ప్రపంచం మొత్తానికి అత్యవసరమని స్పష్టంచేశారు. పశ్చిమాసియాలో శాంతి, స్థిరత్వం దిశగా చేపట్టే ప్రయత్నాలపై సంప్రదింపులు కొనసాగించాలని తాము నిర్ణయించామని స్పష్టంచేశారు. కీలకమైన షిప్పింగ్‌ మార్గాన్ని తెరిచి ఉంచాల్సిన ప్రాముఖ్యతపై నేతలు చర్చించారని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్‌ వెల్లడించారు.

Related News By Category

Related News By Tags

హైదరాబాద్‌లో జోరు వాన (ఫోటోలు)
నటిని పెళ్లాడిన ప్రముఖ ర్యాపర్‌ బాద్‌షా (ఫోటోలు)
దురంధర్‌-2 మూవీ.. ఈ అరుదైన షూటింగ్ ఫోటోలు చూశారా? (ఫోటోలు)
రష్మిక-విజయ్ దేవరకొండ వెడ్డింగ్..ఈ అరుదైన ఫోటోలు చూశారా? (ఫోటోలు)
ట్రంప్ ప్రకటనకు ముందు భారీ డీల్ 580 బిలియన్ డాలర్ల ట్రేడింగ్

580 Billion Dollars Trading Surge Ahead of Trump Announcement 1
ట్రంప్ ప్రకటనకు ముందు భారీ డీల్ 580 బిలియన్ డాలర్ల ట్రేడింగ్
Dhurandhar Effect on Tollywood Sequel Films 2
ప్రభాస్ సీక్వెల్ సినిమాలపై ధురంధర్ ఎఫెక్ట్
Gold & Silver Market Crash Best Time to Buy or Not? 3
పసిడి ప్రేమికులకు పండగ.. బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనం..!
Petrol & Diesel Shortage Begin "No Stock" Boards at Fuel Stations 4
మొదలైన పెట్రోల్.. డీజిల్ కష్టాలు బంకుల్లో నో స్టాక్ బోర్డులు..
PM Modi On LPG Gas, Petrol Shortage 5
భారత్‌లో గ్యాస్, పెట్రోల్ సంక్షోభం..! మోదీ క్లారిటీ..
