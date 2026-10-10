కోల్కతా: స్టార్లింక్ సేవల ప్రవేశంపై వివాదం ముదురుతున్న వేళ.. అమెరికా వ్యాపారవేత్త ఎలాన్ మస్క్కు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ సాయోనీ ఘోష్ ఘాటుగా సమాధానమిచ్చారు. భారత అంతర్గత వ్యవహారాల్లో వేల మైళ్ల దూరంలో ఉన్న వ్యక్తులు జోక్యం చేసుకోవడాన్ని సహించబోమని స్పష్టం చేశారు. భారతీయులే తమ దేశానికి నిజమైన యజమానులని పేర్కొన్నారు. వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవాలనుకోవడం తప్పుకాదని, అయితే భారతీయులను కించపరిచేలా మాట్లాడటం సరికాదని హితవు పలికారు. భారత్లో కొందరు పెద్ద వ్యాపారవేత్తలు తమ గుత్తాధిపత్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు స్టార్లింక్ ప్రవేశాన్ని అడ్డుకుంటున్నారని ఎలాన్ మస్క్ ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలో రిలయన్స్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీని ఉద్దేశించి వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో దేశంలో ఉపగ్రహ ఆధారిత ఇంటర్నెట్ సేవలకు స్పెక్ట్రమ్ కేటాయింపు అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
మస్క్ను ఉద్దేశించి సాయోనీ ఘోష్ తన పోస్టులో ఘాటుగా స్పందించారు. వ్యాపార నెట్వర్క్ను విస్తరించుకోవాలనుకోవడంలో తప్పులేదని, అయితే ఆ ప్రయత్నంలో భారతీయులను తక్కువ చేసి మాట్లాడవద్దని పేర్కొన్నారు. భారతదేశం, భారతీయులు తమ కష్టంతో అభివృద్ధి సాధించారని, భవిష్యత్తులోనూ తమ సామర్థ్యంతో ముందుకు సాగగలరని స్పష్టం చేశారు. దేశ అంతర్గత వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. భారతదేశాన్ని ఎలా నడపాలో వేల మైళ్ల దూరంలో కూర్చొని ఇతరులు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని సాయోనీ ఘోష్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ దేశ ప్రజలు ఎవరి ఆధిపత్యాన్నీ అంగీకరించరని స్పష్టం చేశారు.
తన పోస్టులో సాయోనీ ఘోష్ దుర్గాదేవిని, రాక్షసులను కూడా ప్రస్తావించారు. మహాలయ సందర్భంగా దుర్గాదేవి రాక్షసులను సంహరించిన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో తన స్పందనకు మరింత పదును పెట్టారు. చివరగా ‘జై హింద్’, ‘భారత్ మాతాకీ జై’ అంటూ తన పోస్టును ముగించారు.ఈ వివాదంపై కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ, నటుడు కమల్ హాసన్ కూడా స్పందించారు.
ఇదీ చదవండి: మునీర్ కోసం ఢిల్లీకి పాక్ రాయబారి.. అసలేం జరుగుతోంది?