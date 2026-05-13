 తమిళనాడు బలపరీక్ష: విజయ్‌ సర్కార్‌కు అనూహ్య మద్దతు
May 13 2026 10:11 AM | Updated on May 13 2026 10:31 AM

Tamil Nadu Floor Test TVK Vijay trust vote Updates News

సాక్షి, చెన్నై: తమిళనాడు అసెంబ్లీలో టీవీకే ప్రభుత్వం బలపరీక్ష ఎదుర్కొంటున్నారు. బుధవారం ఉదయం తీర్మానాన్ని ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ ప్రవేశపెట్టగా.. ఆ తీర్మానానికి కాంగ్రెస్‌, వామపక్షాలు, వీసీకే పార్టీ మద్దతు ప్రకటించాయి. ఏఎంఎంకే ఏకైక ఎమ్మెల్యే కామరాజ్‌(బహిష్కృత) సైతం ఇప్పటికే తన మద్దతు ఉంటుదని చెప్పారు. అయితే.. 

అనూహ్యంగా డీఎంకే కూటమిలోని ఐయూఎంల్‌(2) మద్దతు ప్రకటించింది. విజయ్‌ ప్రభుత్వం కావాలని ప్రజలు ఎన్నుకున్నారు. ఈ ప్రభుత్వం మహిళలకు రక్షణ కల్పించాలి.. భరోసా కల్పించాలి. ఖర్గే, రాహుల్‌ ఆదేశాల మేరకు విజయ్‌ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తున్నాం అని కాంగ్రెస్‌ ప్రకటించింది. 

తమిళనాడులో బీజేపీ కుట్రలు చేసింది.. వాటిని అడ్డుకున్నాం: వామపక్షాలు 

రాష్ట్రంలో గవర్నర్‌ పాలన రాకూడదనే మద్దతు ఇచ్చాం: వామపక్షాలు 

రాష్ట్ర హక్కుల విషయంలో విజయ్‌ ప్రభుత్వం రాజీ పడకూడదు: వీసీకే

డీలిమిటేషన్‌పై కేంద్రంతో విజయ్‌ పోరాడాలి: వీసీకే

మూఢ నమ్మకాల నిర్మూలనకు ప్రత్యేక చట్టం తేవాలి: వీసీకే

తాజా మద్దతుతో.. విజయ్‌ టీవీకే 106(మద్రాస్‌ హైకోర్టు ఆదేశాలతో శ్రీనివాస సేతుపతి గైర్జారు), కాంగ్రెస్‌(5), లెఫ్ట్‌ పార్టీలు(4), ఐయూఎంల్‌(2), డీఎండీకే(1), ఏఎంఎంకే(బహిష్కృత)(1) బలం పెరిగింది. అన్నాడీఎంకే మద్దతు ప్రకటన చేసినప్పటికీ.. సభలో ఏం జరగనుందో అనే సస్పెన్స్‌ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం బల పరీక్షపై చర్చ నడుస్తోంది. మరికాసేపట్లో ఓటింగ్‌ జరగనుంది.. 

 

Advertisement
 