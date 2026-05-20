 ధరలు పెరుగుతాయ్‌.. ఎరువులు కూడా దొరకవ్‌ | Rahul Gandhi Slams Modi Govt At Raebareli Bahujan Swabhimaan Sabha | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ధరలు పెరుగుతాయ్‌.. ఎరువులు కూడా దొరకవ్‌

May 20 2026 1:59 PM | Updated on May 20 2026 2:11 PM

Rahul Gandhi Slams Modi Govt At Raebareli Bahujan Swabhimaan Sabha

సాక్షి, రాయ్‌బరేలీ: దేశంలో ఆర్థిక తుపాను ముంచుకొస్తుందన్న ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ మరోసారి అదే తరహా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి ముందు చూపు లేకపోవడంతోనే ఈ పరిస్థితి తలెత్తుతోందని వ్యాఖ్యానించారాయన. తన సొంత నియోజకవర్గం రాయ్‌బరేలీలో బుధవారం నిర్వహించిన బహుజన్‌ స్వాభిమాన్‌ సభలో పాల్గొన్న ఆయన మోదీ సర్కార్‌పై విరుచుకుపడ్డారు.

ద్రవ్యోల్బణం మనిషి(మోదీని ఉద్దేశించి..) తన వసూళ్లను ఇప్పటితోనే ఆపరు. ఆయన జనాల్ని మభ్యపెట్టడానికి ప్రతీసారి టీవీల ముందుకు వచ్చి భావోద్వేగంతో ఏడుస్తారు. త్వరలో మరోసారి అలా జరగొచ్చు. కొన్ని నెలల్లో ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కడికి వెళ్తుందో చూడండి. నిత్యావసర ధరలు భారీగా పెరిగి ఆకాశాన్నంటుతాయి. రాబోయే రోజుల్లో రైతులకు ఎరువులు కూడా దొరకవు. విదేశాలకు వెళ్లొద్దని మోదీ చెప్తారు. కానీ ఆయన వేల కోట్ల విలువైన విమానాల్లో విదేశాలకు వెళ్తారు అని రాహుల్‌ మండిపడ్డారు.

ప్రధాని మోదీ తాను పిలుపునిచ్చిన పొదుపు చర్యలను తానే పాటించడం లేదని మంగళవారం బఛ్‌రావా సభలో రాహుల్‌ గాంధీ వ్యాఖ్యానించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ సమయంలో.. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం మారేంతవరకూ ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతూనే ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారాయన.

‘‘ప్రపంచం మొత్తం త్వరలో తీవ్ర చమురు, ఎరువుల కొరతను ఎదుర్కోబోతోంది. ఈ సంక్షోభాన్ని మన జీవితాల్లో మనం ఎప్పుడూ చూసి ఉండం. దీనినెవరూ ఆపలేరు. దీని ప్రభావం ఎవరిపై పడుతుంది.. అదానీ, అంబానీలు వారి ప్యాలెస్‌లలో భద్రత మధ్య బాగానే ఉంటారు. కానీ మన రైతులు, యువత, చిన్న వ్యాపారులు, చిన్న పరిశ్రమల వారు తీవ్రంగా నష్టపోతారు అంటూ రాహుల్‌ ప్రసంగించారు. 

ఇదిలా ఉంటే.. పెట్రోల్‌ ధరల పెంపుపై ఇవాళ కాంగ్రెస్‌‌ పార్టీ వినూత్న రీతిలో నిరసనలు తెలుపుతోంది. కాంగ్రెస్‌ పాలిత రాష్ట్రాలతో సహా అన్నిచోట్లా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలతో ప్రదర్శలు నిర్వహిస్తోంది. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వరుసగా శుభవార్తలు చెప్తున్న షణ్ముఖ్‌ జశ్వంత్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

ఆంధ్రప్రదేశ్ : మనసు దోచే సిద్ధలయ్య కోన ఎక్కడో తెలుసా ?
photo 3

'రమణి కళ్యాణం' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

#HBDJrNTR : జూ.ఎన్టీఆర్‌ ‘డ్రాగన్‌’ మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 5

పాయల్ రాజ్‌పుత్ ముఖ్య అతిథిగా 'ఫస్ట్ టైమ్' మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ram Charan was shocked About Janhvi Kapoor 1
Video_icon

జాన్వీని చూసి రామ్ చరణ్ షాక్ అయ్యాడట.. ఎందుకంటే?
Mamillapalli Women Angry Over MLA Dhulipalla Narendra 2
Video_icon

జూపూడి పట్ల పోలీసుల దురుసు ప్రవర్తన
Trump vs The Vicious Bee White House Live Speech Interrupted 3
Video_icon

ట్రంప్ పై ఊహించని దాడి
AP Police Illegally Arrest Dalit Leader Jupudi Prabhakar Rao 4
Video_icon

రెచ్చిపోయిన ఏపీ పోలీస్ గూండాలు.. బెడ్ రూమ్ లోకి వచ్చి మరీ..
MS Dhoni Emotional Farewell at Chepauk 5
Video_icon

సురేష్ రైనాని హగ్ చేసుకుని ధోని ఎమోషనల్.. కన్నీటి వీడ్కోలు..
Advertisement
 