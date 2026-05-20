సరిహద్దుల్లో డ్రోన్ కలకలం: పాక్‌ జారవిడిచిన హెరాయిన్ స్వాధీనం

బిష్ణ (జమ్ముకశ్మీర్): భారత సరిహద్దుల్లో పాకిస్థాన్ మరోసారి తన కుయుక్తులను ప్రదర్శించింది. జమ్ము కశ్మీర్లోని బిష్ణ పరిధిలో గల బహదూర్పూర్ పంచాయతీలో డ్రోన్ సాయంతో హెరాయిన్ తరలించేందుకు జరిగిన సరిహద్దు అక్రమ రవాణా యత్నం తాజాగా వెలుగుచూసింది. పాకిస్థాన్ వైపు నుంచి వచ్చిన ఒక అనుమానాస్పద డ్రోన్, భారత భూభాగంలోకి హెరాయిన్ ప్యాకెట్లను జారవిడిచినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
స్థానికుల అప్రమత్తత.. పోలీసుల రంగప్రవేశం
బహదూర్పూర్ పంచాయతీ పరిధిలోని స్థానికులు అనుమానాస్పద స్థితిలో పడి ఉన్న కొన్ని ప్యాకెట్లను గమనించారు. ఆ ప్రాంతంలో డ్రోన్ సంచరించినట్లు అనుమానం రావడంతో, వారు వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. స్థానికులు చూపిన చొరవతో భారీ అక్రమ రవాణా నెట్వర్క్ గుట్టు రట్టయింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసు బృందాలు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. ఆ ప్రాంతాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని, అక్కడ లభ్యమైన ప్యాకెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. ప్రాథమిక తనిఖీల్లో ఆ ప్యాకెట్లలో ఉన్నది నిషేధిత మత్తుపదార్థం ‘హెరాయిన్’ అని తేలింది.
దర్యాప్తు ముమ్మరం
ఈ ఉదంతంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని, అన్ని కోణాల్లోనూ దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ డ్రోన్ పాకిస్థాన్ లోని ఏ ప్రాంతం నుండి వచ్చింది? ఏ సమయంలో సరిహద్దు దాటింది? అనే విషయాలపై సాంకేతిక ఆధారాలను సేకరిస్తున్నారు. సరిహద్దు అవతల నుంచి డ్రోన్ ద్వారా డ్రాప్ చేసిన ఈ మత్తుపదార్థాలను ఇక్కడ అందుకోవడానికి స్థానికంగా ఎవరైనా సహకరించారా? ఈ ముఠా వెనుక ఉన్న కీలక సూత్రధారులు ఎవరు? అనే కోణంలో నిఘా విభాగం వివరాలు సేకరిస్తోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, స్వాధీనం చేసుకున్న హెరాయిన్ బరువు, దాని అంతర్జాతీయ మార్కెట్ విలువ వంటి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
