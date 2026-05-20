 సరిహద్దుల్లో డ్రోన్ కలకలం: పాక్‌ జారవిడిచిన హెరాయిన్ స్వాధీనం | Heroin Dropped by Drone from Pakistan Recovered in Bahadurpur Panchayat | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సరిహద్దుల్లో డ్రోన్ కలకలం: పాక్‌ జారవిడిచిన హెరాయిన్ స్వాధీనం

May 20 2026 1:35 PM | Updated on May 20 2026 1:44 PM

Heroin Dropped by Drone from Pakistan Recovered in Bahadurpur Panchayat

బిష్ణ (జమ్ముకశ్మీర్): భారత సరిహద్దుల్లో పాకిస్థాన్ మరోసారి తన కుయుక్తులను ప్రదర్శించింది. జమ్ము కశ్మీర్‌లోని బిష్ణ పరిధిలో గల బహదూర్‌పూర్ పంచాయతీలో డ్రోన్ సాయంతో హెరాయిన్ తరలించేందుకు జరిగిన సరిహద్దు అక్రమ రవాణా యత్నం తాజాగా వెలుగుచూసింది. పాకిస్థాన్ వైపు నుంచి వచ్చిన ఒక అనుమానాస్పద డ్రోన్, భారత భూభాగంలోకి హెరాయిన్ ప్యాకెట్లను జారవిడిచినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

స్థానికుల అప్రమత్తత.. పోలీసుల రంగప్రవేశం
బహదూర్‌పూర్ పంచాయతీ పరిధిలోని  స్థానికులు అనుమానాస్పద స్థితిలో పడి ఉన్న కొన్ని ప్యాకెట్లను గమనించారు. ఆ ప్రాంతంలో డ్రోన్ సంచరించినట్లు అనుమానం రావడంతో, వారు వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. స్థానికులు చూపిన  చొరవతో భారీ అక్రమ రవాణా నెట్‌వర్క్ గుట్టు రట్టయింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసు బృందాలు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. ఆ ప్రాంతాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని, అక్కడ లభ్యమైన ప్యాకెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. ప్రాథమిక తనిఖీల్లో ఆ ప్యాకెట్లలో ఉన్నది నిషేధిత మత్తుపదార్థం ‘హెరాయిన్’ అని తేలింది.

దర్యాప్తు ముమ్మరం
ఈ ఉదంతంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని, అన్ని కోణాల్లోనూ దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ డ్రోన్ పాకిస్థాన్ లోని ఏ ప్రాంతం నుండి వచ్చింది? ఏ సమయంలో సరిహద్దు దాటింది? అనే విషయాలపై సాంకేతిక ఆధారాలను సేకరిస్తున్నారు. సరిహద్దు అవతల నుంచి డ్రోన్ ద్వారా డ్రాప్ చేసిన ఈ మత్తుపదార్థాలను ఇక్కడ అందుకోవడానికి స్థానికంగా ఎవరైనా సహకరించారా? ఈ ముఠా వెనుక ఉన్న కీలక సూత్రధారులు ఎవరు? అనే కోణంలో నిఘా విభాగం వివరాలు సేకరిస్తోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి  వివరాలు, స్వాధీనం చేసుకున్న హెరాయిన్ బరువు, దాని అంతర్జాతీయ మార్కెట్ విలువ వంటి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

ఇది కూడా చదవండి: ‘కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ’ vs ‘నేషనల్ పారాసైటిక్ ఫ్రంట్’?

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వరుసగా శుభవార్తలు చెప్తున్న షణ్ముఖ్‌ జశ్వంత్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

ఆంధ్రప్రదేశ్ : మనసు దోచే సిద్ధలయ్య కోన ఎక్కడో తెలుసా ?
photo 3

'రమణి కళ్యాణం' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

#HBDJrNTR : జూ.ఎన్టీఆర్‌ ‘డ్రాగన్‌’ మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 5

పాయల్ రాజ్‌పుత్ ముఖ్య అతిథిగా 'ఫస్ట్ టైమ్' మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Mamillapalli Women Angry Over MLA Dhulipalla Narendra 1
Video_icon

జూపూడి పట్ల పోలీసుల దురుసు ప్రవర్తన
Trump vs The Vicious Bee White House Live Speech Interrupted 2
Video_icon

ట్రంప్ పై ఊహించని దాడి
AP Police Illegally Arrest Dalit Leader Jupudi Prabhakar Rao 3
Video_icon

రెచ్చిపోయిన ఏపీ పోలీస్ గూండాలు.. బెడ్ రూమ్ లోకి వచ్చి మరీ..
MS Dhoni Emotional Farewell at Chepauk 4
Video_icon

సురేష్ రైనాని హగ్ చేసుకుని ధోని ఎమోషనల్.. కన్నీటి వీడ్కోలు..
PM Modi Gifts ‘Melody’ Chocolate to Italian PM Giorgia Meloni 5
Video_icon

మెలోనికి 'మెలోడీ' చాక్లెట్స్ .. మోదీ సెల్ఫీ వీడియో వైరల్
Advertisement
 