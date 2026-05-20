 ఏం అదృష్టం ఇది..! త్రుటిలో దక్కింది లేదంటే.. | US Man Finds Rs 57 Crore Lottery Ticket Days Before Expiry Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏం అదృష్టం ఇది..! త్రుటిలో దక్కింది లేదంటే..

May 20 2026 10:10 AM | Updated on May 20 2026 10:11 AM

US Man Finds Rs 57 Crore Lottery Ticket Days Before Expiry Goes Viral

ఒక్కోసారి లక్కు ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేం. మనం అంతగా పట్టించుకోకపోయినా..ఎవరో అపరిచిత వ్యక్తలు ద్వారా అయినా అదృష్టం తన్నుకుంటూ వచ్చేస్తుంది. మనం మర్చిపోయినా..రేయి ఈ సొమ్ము నీదే రా అంటూ వెతుక్కుంటూ వచ్చేస్తుంది. అలాంటి సంఘటనే యూఎస్‌లో చోటు చేసుకుంది. 

అమెరికాలోని న్యూజెర్సీకి చెందిన వ్యక్తి గతేడాది మే నెలలో లాటరీ టికెట్‌ కొనుగోలు చేశాడు. ఆ విషయాన్ని ఒక ఏడాది పాటు పూర్తిగా మర్చిపోయాడు. అయితే ఒక రోజు తరుచుగా వెళ్లే గ్యాస్‌ స్టేషన్‌ వద్దకు వచ్చాడు. అక్కడ ఒక లాటరీ టికెట్‌ జాక్‌పాట్‌ గెలుచుకున్నా..ఎవరు క్లైయిమ్‌ చేసుకోలేదని, గడవు ముగియనుందంటూ ఓ ప్రకటన కనిపించింది  అది ఈ వ్యక్తి కంట పడింది. దాని గురించి అక్కడి లాటరీ అధికారులను ఆరా తీయగా. 

అది పిక్‌ -6 లాటరీ టికెట్‌ అని రెగ్యులర్‌ కస్టమర్లు మాత్రమే దీన్ని ఎంచుకుంటారని చెప్పారు. దాంతో ఒక్కసారిగా ఆ విషయం ఈ వ్యక్తికి గుర్తొచ్చి వెంటనే ఇంట్లోని ప్రతి అణువు గాలించాడు. అప్పుడే పాత ఫ్యాంటు జేబులో నలిగిపోయిన లాటరీ టికెట్‌ అతడి కంటపడింది. జాక్‌పాట్‌ గెలుచుకున్న లాటరీ టికెట్‌ నెంబర్‌తో సరిపోల్చుకుంటే ఆ టికెట్‌ అదే అని తేలడంతో ఏకంగా రూ. 57 కోట్లు డబ్బు దక్కించుకున్నాడు. 

ఒక వేళ్ల తేలిగ్గా తీసుకుంటే అంత భారీ సోమ్ము త్రటిలో చేజారిపోయేది. ఇది మాములు లక్కు కాదు కదా..!. అదృష్టం ఉంటే అది ఎలాగైన మన తలుపు తడుతుందంటే ఇదే కదూ.!. చాలామంది విజేతలు ఇలానే తమ లాటరీ టికెట్ల గురించి మర్చిపోవడం వల్ల చాలామటుకు అలానే క్లైయిమ్‌ చేసుకోకుండా ఉండిపోతాయని చెబుతున్నారు అధికారులు.

(చదవండి: బీడు కొండలను పచ్చటి అడవిలా మార్చిన తాత..!)

 

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'రమణి కళ్యాణం' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 2

#HBDJrNTR : జూ.ఎన్టీఆర్‌ ‘డ్రాగన్‌’ మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 3

పాయల్ రాజ్‌పుత్ ముఖ్య అతిథిగా 'ఫస్ట్ టైమ్' మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

photo 4

రాశీ ఖన్నా గ్లామర్ ఫోటోషూట్
photo 5

'పురుష:' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Iran 58 Million Dollars Reward For Whoever Sends Trump And Netanyahu To Hell 1
Video_icon

ట్రంప్, నెతన్యాహును చంపిన వారికి భారీ బహుమతి?
Dalit Christians Rally To Suspend Raghu Rama Krishna Raju 2
Video_icon

రఘురామకృష్ణంరాజును సస్పెండ్ చేయాలని దళిత క్రైస్తవుల ర్యాలీ
Cold War Between Nara Lokesh And Pawan Kalyan 3
Video_icon

నారా లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్ మధ్య కోల్డ్ వార్
Big Racket Behind TTD Srivani Trust Tickets 4
Video_icon

దళారుల చేతిలో శ్రీవాణి టికెట్లు? 10 సెకెన్లలో హైజాక్!
45000 Medical Shops Closed In Andhra Pradesh 5
Video_icon

మెడికల్ షాపులు బంద్.. ఏపీలో మూతపడ్డ 45K షాపులు
Advertisement
 