 మీ అర్హతలకు ప్రభుత్వ పథకాలు.. కొత్త వెబ్‌సైట్ వచ్చేసింది! | myScheme website reveals which opportunities you can actually get | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మీ అర్హతలకు ప్రభుత్వ పథకాలు.. కొత్త వెబ్‌సైట్ వచ్చేసింది!

May 20 2026 11:38 AM | Updated on May 20 2026 11:38 AM

myScheme website reveals which opportunities you can actually get

న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రవేశపెట్టే వందలాది సంక్షేమ పథకాల గురించి సరైన సమాచారం లేక ఎంతోమంది అర్హులు ప్రయోజనాలను కోల్పోతున్నారు. ఏ పథకానికి ఎవరు అర్హులు, ఏ వెబ్‌సైట్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలో తెలియక సామాన్యులు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది. ఈ గందరగోళానికి చెక్ పెడుతూ భారత ప్రభుత్వం ఒక అద్భుతమైన డిజిటల్ పరిష్కారాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అదే ‘మైస్కీమ్’ (myScheme) వెబ్‌సైట్. మీ వయస్సు, వృత్తి, ఆదాయం తదితర ప్రాథమిక వివరాలను నమోదు చేయడం ద్వారా, కేవలం కొద్ది నిమిషాల్లోనే మీకు సరిపోయే ప్రభుత్వ పథకాల జాబితాను ఈ పోర్టల్ మీ కళ్లముందు ఉంచుతుంది.

విప్లవాత్మక ‘మైస్కీమ్’ పోర్టల్
కేంద్ర, వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పరిధిలోని వేలాది పథకాలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చిన అధికారిక ప్లాట్‌ఫారమ్ ‘మైస్కీమ్’ విద్యార్థుల స్కాలర్‌షిప్‌ల నుండి రైతుల సబ్సిడీలు, మహిళా ఉపాధి పథకాలు, వృద్ధాప్య పింఛన్లు, వ్యాపార రుణాల వరకు అన్ని వివరాలు ఇందులో లభిస్తాయి. వేర్వేరు మంత్రిత్వ శాఖల వెబ్‌సైట్లను సందర్శించే శ్రమ లేకుండా, ఒకే చోట మీ ప్రొఫైల్‌కు సరిపోయే స్కీమ్‌లను చెక్‌ చేసుకోవచ్చు. అలాగే సదరు పథకాలకు సంబంధించిన అర్హత నియమాలు, అవసరమైన పత్రాలు, లబ్ధి పొందే పూర్తి విధానాన్ని ఇది స్పష్టంగా వివరిస్తుంది.

అర్హతలను తెలుసుకునే మార్గం
ఈ పోర్టల్ ద్వారా మీకు తగిన పథకాలను కనుగొనడం అత్యంత సులభం. మొదటగా ‘myScheme’ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి, హోమ్‌పేజీలో ఉన్న ‘Find Schemes For You’ అనే ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీ వయస్సు, లింగం, రాష్ట్రం, వృత్తి, సామాజిక వర్గం, ఆదాయ వివరాలను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ ప్రొఫైల్‌ను మరింత విశ్లేషించడానికి సిస్టమ్ అడిగే మరికొన్ని సాధారణ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తే సరిపోతుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే, మీరు ఏ ఏ పథకాలకు అర్హులో ఆ జాబితా స్క్రీన్‌పై ప్రత్యక్షమవుతుంది.

దరఖాస్తు విధానం- ప్రయోజనాలు
అర్హత గల పథకాన్ని ఎంచుకున్న తర్వాత, దానిపై క్లిక్ చేయడం ద్వారా పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. అక్కడ సదరు పథకం అందించే ప్రయోజనాలు, కావలసిన డాక్యుమెంట్లు, తరచుగా అడిగే ప్రశ్నల విభాగం ఉంటుంది. ‘Application Process’పై క్లిక్ చేస్తే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అవసరమైన అధికారిక లింక్, దశలవారీ మార్గదర్శకాలు లభిస్తాయి. ఈ విధానం వల్ల సమయం, శ్రమ ఆదా  కావడమే కాకుండా, ప్రభుత్వ ఆర్థిక సహాయాన్ని సామాన్యులు సకాలంలో పొందేందుకు వీలు కలుగుతుంది.

ఇది కూడా చదవండి: 260 మంది ప్రాణాలు తీసింది ఆ ఒక్క స్విచ్చేనా?

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆంధ్రప్రదేశ్ : మనసు దోచే సిద్ధలయ్య కోన ఎక్కడో తెలుసా ?
photo 2

'రమణి కళ్యాణం' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

#HBDJrNTR : జూ.ఎన్టీఆర్‌ ‘డ్రాగన్‌’ మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 4

పాయల్ రాజ్‌పుత్ ముఖ్య అతిథిగా 'ఫస్ట్ టైమ్' మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

photo 5

రాశీ ఖన్నా గ్లామర్ ఫోటోషూట్

Video

View all
High Tension In Mamillapalli Jupudi Prabhakar Rao Arrest 1
Video_icon

మామిళ్ళపల్లిలో హై టెన్షన్.. జూపూడిని ఈడ్చుకెళ్లిన పోలీసులు
Pakistan Terror Links Exposed Again 2
Video_icon

ఉగ్రవాదులతో పాక్ ప్రభుత్వం భేటీ.. బయటపడ్డ సంచలన వీడియో
Police Constable Marries Minor Girl In Suryapet District 3
Video_icon

మైనర్ ను పెళ్లి చేసుకున్న కానిస్టేబుల్
Ram Charan Reveals Story Behind His Hand Injury 4
Video_icon

ఇదో అందమైన జ్ఞాపకం.. చేతికైన గాయం గురించి చెప్పిన రామ్ చరణ్
SI Overaction In Cricket Tournament At Parvatipuram Manyam District 5
Video_icon

క్రికెట్ టోర్నమెంట్ లో ఖాకీ అరాచకం..!
Advertisement
 