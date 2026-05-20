 ఆగని మణిపూర్‌ హింస: ముగ్గురు కాల్చివేత, పలువురు కిడ్నాప్! | Manipur Ambush: 3 Church Leaders Killed, Hostage Crisis Deepens | Sakshi
May 20 2026 1:49 PM | Updated on May 20 2026 1:49 PM

కాంగ్‌పోక్పి: మణిపూర్‌లో మరోసారి హింస ప్రజ్వరిల్లింది. జాతుల మధ్య కొనసాగుతున్న ఘర్షణలు మరిన్ని ఉద్రిక్తతలకు దారితీశాయి. కాంగ్‌పోక్పి జిల్లాలో జరిగిన ఒక ఆకస్మిక దాడిలో కుకీ-జో వర్గానికి చెందిన ముగ్గురు చర్చి ప్రతినిధులు తూటాలకు బలయ్యారు. ఈ దారుణం జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే, సాయుధ ముఠాలు పదుల సంఖ్యలో ‍స్థానికులను బందీలుగా పట్టుకోవడంతో పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఈ తాజా హింసాత్మక సంఘటనలతో మణిపూర్‌లో భయాందోళనలు మరింతగా పెరిగాయి.

కాంగ్‌పోక్పిలో ఘాతుకం: శాంతిదూతలపై కాల్పులు
మే 13న కాంగ్‌పోక్పి జిల్లాలో జరిగిన ఒక ఆకస్మిక దాడిలో ముగ్గురు కుకీ-జో చర్చి నాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ దాడిలో మరికొంతమంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మరణించిన వారిలో ఒకరు స్థానిక తెగల మధ్య శాంతి స్థాపన కోసం చురుగ్గా పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ హత్యల వెనుక కారణాలను అధికారులు ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించనప్పటికీ, దీనిపై లోతైన దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈ ఘాతుకంతో ఇప్పటికే తీవ్రంగా నలిగిపోతున్న మైనారిటీ వర్గాల్లో మరింత అభద్రతాభావం నెలకొంది.

రంగంలోకి దిగిన రక్షణ దళాలు
చర్చి నేతల హత్యలు జరిగిన కొద్ది గంటల్లోనే, కాంగ్‌పోక్పి, సేనాపతి జిల్లాల పరిధిలో సుమారు 38 మందిని సాయుధ ముఠాలు అపహరించి, బందీలుగా ఉంచినట్లు పోలీసు అధికారులు వెల్లడించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే భద్రతా దళాలు భారీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ప్రారంభించి, ఇప్పటివరకు 31 మందిని రక్షించాయి. అయితే, మిగిలిన వారి ఆచూకీ ఇంకా లభించలేదు. లీలోన్ వైఫే, సోంగ్తున్, ఖుంఖో, పి మోల్డింగ్ తదితర మారుమూల కొండ ప్రాంతాల్లో స్నిఫర్ డాగ్స్ సహాయంతో భద్రతా దళాలు గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశాయి.

తెగల మధ్య పెరుగుతున్న అపనమ్మకం
మరోవైపు తెగల మధ్య నెలకొన్న తీవ్ర అపనమ్మకం ఈ ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచుతోంది. మిస్సింగ్ అయిన వారి మృతదేహాలైనా కుటుంబాలకు అప్పగించేలా చూడాలని లియాంగ్మై నాగా కమ్యూనిటీ నేత ముఖ్యమంత్రి వై. ఖేమ్‌చంద్ సింగ్‌ను కోరారు. అదే సమయంలో నాగా గ్రూపులు తమ కుకీ సమాజానికి చెందిన 14 మందిని బందీలుగా ఉంచాయని ‘కుకీ ఇన్పి మణిపూర్’ ఆరోపించింది. మే 2023 నుండి భూహక్కులు, గిరిజన హోదా అంశాలపై మేతీ, కుకీ-జో వర్గాల మధ్య జరుగుతున్న ఈ సుదీర్ఘ పోరు వేలాది మందిని నిరాశ్రయులను చేస్తూ వస్తోంది.

