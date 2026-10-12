 ‘హిందువుల వద్దే బిర్యానీ కొనండి’.. పండుగల్లో పోస్టర్ల కలకలం! | Siliguri Durga Puja Posters Spark Controversy Over Appeal To Buy Biryani And Puja Items Only From Hindu Shops | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘హిందువుల వద్దే బిర్యానీ కొనండి’.. పండుగల్లో పోస్టర్ల కలకలం!

Oct 12 2026 9:05 AM | Updated on Oct 12 2026 9:51 AM

Posters put up Biryani only from Hindu shops

సిలిగురి: పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని సిలిగురి నగరంలో దుర్గా పూజ మండపాల్లో ఏర్పాటు చేసిన పోస్టర్లు తీవ్ర వివాదానికి దారితీశాయి. ‘హిందూ జాగరణ్ మంచ్’ ఆధ్వర్యంలో నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వెలిసిన ఈ పోస్టర్లలో, ప్రజలు బిర్యానీతో పాటు పూజా సామగ్రిని కేవలం హిందువుల దుకాణాల నుంచే కొనుగోలు చేయాలని కోరారు. ఈ పోస్టర్లకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారమవడంతో స్థానికంగా పెద్ద ఎత్తున చర్చ మొదలైంది.

ఈ వివాదంపై హిందూ జాగరణ్ మంచ్ ప్రతినిధులు ప్రశాంత్ సర్కార్, అభిషేక్ దాస్ స్పందిస్తూ.. ఇది ఎవరికీ జారీ చేసిన ఆదేశం కాదని, కేవలం ఒక విజ్ఞప్తి మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. స్థానిక హిందూ వ్యాపారుల వద్ద కొనుగోలు చేయడం ద్వారా వారికి మద్దతు లభిస్తుందని, తద్వారా స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడి ప్రజల ఆదాయం పెరుగుతుందన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ ప్రచారం చేపట్టామని వారు వాదించారు.

ఈ చర్యను వామపక్షాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఇలాంటి మతపరమైన పోస్టర్లు ఏర్పాటు చేయడం నేరమని సీపీఎం సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి అశోక్ భట్టాచార్య మండిపడ్డారు. భారత రాజ్యాంగం పౌరులందరికీ సమాన హక్కులు కల్పించిందని, ఒకరి జీవనోపాధిని మతంతో ముడిపెట్టడం సరికాదని పేర్కొంటూ, పోలీసులు తక్షణమే రంగంలోకి దిగి ఆ పోస్టర్లను తొలగించి, నిర్వాహకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.

మరోవైపు ఈ వివాదంపై భారతీయ జనతా పార్టీ దూరం పాటించింది. హిందూ జాగరణ్ మంచ్ ఒక స్వతంత్ర సంస్థ అని, ఈ పోస్టర్ల వ్యవహారంతో తమ పార్టీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదని బీజేపీ కార్యకర్తలు పేర్కొన్నారు. బెంగాల్ సంస్కృతిలో ఆహారాన్ని ఎన్నడూ మత ప్రాతిపదికన చూడలేదని, దుర్గా పూజ మండపాల అలంకరణలోనూ ముస్లిం కళాకారులు భాగస్వాములవుతుంటారని స్థానికులు ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు.

ఇదీ చదవండి: ఆర్డర్ వివాదం: డెలివరీ బాయ్‌ని వెంటాడి కొట్టిన రైడర్లు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ముంబై : 'స్వదేశ్ ఎట్ ఈరోస్' మొదటి వార్షికోత్సవం...బాలీవుడ్​ తారలు సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రి ఆధ్యాత్మిక శోభ...అంగరంగ వైభవంగా దసరా ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 3

ఓయూ బతుకమ్మ వేడుకల్లో కల్వకుంట్ల కవిత (ఫొటోలు)
photo 4

‘క్రేజీ కళ్యాణం’ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

INDvsWI T20 : మూడో టి20లో భారత్‌ గెలుపు (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Gets Ready For AP Local Body Elections 1
Video_icon

స్థానిక ఎన్నికలకు YSRCP రెడీ..! సజ్జల కీలక ఆదేశాలు
100 TDP Leaders Joins YSRCP At Gannavaram 2
Video_icon

బాబుకు బిగ్ షాక్.. వల్లభనేని వంశీ ఆధ్వర్యంలో YSRCPలోకి 100 మంది టీడీపీ కార్యకర్తలు
Pawan Kalyans Key Remarks On Local Body Elections 3
Video_icon

కూటమిలో జనసేనకు సమాన గౌరవం కావాలి! పవన్ కల్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

India Bloc March To Supreme Court CJI Surya Kanth Denies Meeting Rahul Gandhi 4
Video_icon

సుప్రీంకోర్టుకు ఇండియా కూటమి మార్చ్.. CJI సూర్యకాంత్ నిరాకరణ..!
Boat Disaster Off Djibouti Leaves Atleast 139 Dead 5
Video_icon

జిబూటిలో ఘోర పడవ ప్రమాదం.. 139 మంది మృతి
Advertisement
 