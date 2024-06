updates

డార్జిలింగ్ జిల్లాలోని ఫన్‌సిదేవా ప్రాంతం నుంచి రైలు సేవలు ప్రారంభం అయ్యాయి. #WATCH | West Bengal: Train services resume from the Phansidewa area of the Darjeeling district.



Kanchenjunga Express train met with an accident in the Phansidewa area of the Darjeeling district, yesterday. 8 people died and around 25 got injured in the accident. pic.twitter.com/8xkDam169Y — ANI (@ANI) June 18, 2024

రాత్రి నుంచి ట్రాక్‌ పునరుద్ధరణ పనులు కొనసాగుతున్నాయని కతిహార్‌ నార్త్‌వెస్ట్‌ ఫ్రాంటియర్‌ రైల్వే డీఆర్‌ఎం సుబేందు కుమార్‌ తెలిపారు.

నిన్న ఇంజన్‌ ట్రైయల్‌ రన్‌ చేశామన్నారు. మరో అర్ధ గం‍టలో ట్రాక్‌ లైన్‌ పక్కన పునరుద్ధరణ పనులు ముగుస్తాయని తెలిపారు. #WATCH | Kanchenjunga Express train accident | Divisional Railway Manager (DRM), Katihar Northeast Frontier Railway, Subhendu Kumar Choudhary says, "Restoration work has been going on since night. The trial of an engine was carried out upline towards NJP (New Jalpaiguri Junction)… pic.twitter.com/Ec8Tg38495 — ANI (@ANI) June 18, 2024

రైలు ప్రమాదంలో గాయపడిన ప్రయాణికులు నార్త్‌ బెంగాల్‌ మెడికల్‌ కాలేజీ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. #WATCH | Kanchenjunga Express train accident | Medical treatment of the injured people admitted at North Bengal Medical College & Hospital in Siliguri.



8 people died and around 25 got injured in the accident.#WestBengal pic.twitter.com/JmsCrxZMzX — ANI (@ANI) June 18, 2024

కాంచనజంగ రైలులో ప్రయాణిచిన పలువురు ప్రయాణికులను సిల్దా రైల్వే స్టేషన్‌లో దిగారు. వారితో మాట్లాడిన కోల్‌కతా మేయర్‌ ఫర్‌హద్‌ హకిమ్ సహాయక​ ఏర్పాట్లు చేశారు.

#WATCH | Kanchenjunga Express train accident: West Bengal | Kolkata Mayor Firhad Hakim interacted with the passengers of the Kanchenjunga Express train which arrived at the Sealdah railway station.



The train met with an accident in the Phansidewa area of the Darjeeling district,… https://t.co/qrMFaYo5IV pic.twitter.com/82YMyLp8yg — ANI (@ANI) June 17, 2024

కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని డార్జిలింగ్‌ జిల్లాలో సంభవించిన ఘోర రైలు ప్రమాదంలో 9 మంది మరణించగా, 41మంది గాయపడ్డారు. వేగంగా వస్తున్న గూడ్స్‌ రైలు రెడ్‌ సిగ్నల్‌ను జంప్‌ చేసి అదే ట్రాక్‌పై నిలిచి ఉన్న కాంచనజంగ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ను వెనక నుంచి ఢికోట్టింది. అయితే ఈ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ట్రాక్‌ పక్కనే ఉన్న గ్రామస్థులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ , రెస్య్కూ టీం ప్రమాద స్థలానికి చేరుకునే వరకు వర్షంలో స్థానికులు మృతదేహాలను బయటకు తీసి, గాయపడిన వారికి సాయం అందించారు.

#WATCH | Kanchenjunga Express train accident: Morning visuals from the spot in the Phansidewa area of the Darjeeling district, West Bengal



Kanchenjunga Express train met with an accident in the Phansidewa area of the Darjeeling district, yesterday. 8 people died and around 25… pic.twitter.com/bwW83ICA2u — ANI (@ANI) June 18, 2024

ప్రమాదం జరిగిన రెండు గంటల తర్వాత ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌, రైల్వే అధికారులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారని అప్పటివరకు తామే ప్రమాద బాధితులకు సాయం చేశామని స్థానికులు మీడియాతో వెల్లడించారు. స్థానికులు మృతదేహాలు, గాయపడినవారిని బయటకు తీశారు. గాయపడినవారిని రిక్షాల్లో స్థానిక హాస్పిటల్‌కి తరలించారు. ఇంత పెద్ద ప్రమాదం జరిగితే రైల్వే, ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ సహాయాక బృందాలు.. ఆలస్యంగా ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారని స్థానికులు అన్నారు.

#WATCH | Kanchenjunga Express train accident: Visuals from the North Bengal Medical College in Siliguri



Kanchenjunga Express train met with an accident in the Phansidewa area of the Darjeeling district, yesterday. 8 people died and around 25 got injured in the accident. pic.twitter.com/rns5lIKuqO — ANI (@ANI) June 18, 2024

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే తన స్నేహితులతో రైలు వద్దకు చేరుకొని కిచెన్‌లో ఉపయోగించే పాత్రలతో కిటికిలు పగలగొట్టి మరీ ప్రయాణిలను కాపాడామని స్థానికుడొకరు తెలిపారు. బోగిలో చిక్కుకున్న ప్రయాణికుడిని సాయం చేసే క్రమంలో తన చేతి వేలికి గాయమైందని తెలిపారు. అప్పటికి అక్కడికి అంబులెన్స్‌లు రాలేదని అన్నారు. దీంతో ప్రైవేటు వాహనాలు అద్దెకు తీసుకొని నార్త్ బెంగాల్‌ మెడికల్‌ కాలేజీ ఆస్పత్రికి గాయపడిన వారిని తరలించామని చెప్పారు.

తాము ప్రమాదం జరిగిన 10.05 గంటలకే అలెర్ట్‌ అయ్యామని ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ అధికారి తెలిపారు. ముందుగా మూడు సహాయక టీంలు 10.40 గంటలకు ప్రమాదస్థలానికి చేరుకున్నాయని తెలిపారు. ప్రమాద స్థలంలో ముందుగా.. మూడు మృత దేహాలను బయటకు తీశామని తెలిపారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు సహాయక చర్యలు పూ​ర్తి చేశామని తెలిపారు. రెండు సహాయక టీంలను ప్రమాద స్థలంలోనే సేవలు అందిచాలని ఉంచామని తెలిపారు. ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ చెందిన మొత్తం 82 మంది సహాకచర్యలో పాల్గొన్నారని అధికారులు తెలిపారు.

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే రైల్వే అధికారలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారని కతిహార్‌ డివిజన్‌ సీపీఆర్‌ఓ సవ్యవాచి తెలిపారు. అయితే రెండు రూరల్ స్టేషన్ల మధ్య ప్రమాదం చోటుచేసుకుందని సమాచారం అందిన వెంటనే సాధ్యమైంత త్వరగానే చేరుకున్నామని రైల్వే, ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ సహాయాక బృందాలు తెలిపాయి. ప్రమాద స్థలం వ్యవసాయ క్షేత్రాలు, దట్టమైన చెట్లతో ఉందని ఇక్కడి చేరుకొవాలంటే కొంత దూరం ట్రెక్కింగ్‌ కూడా చేయాల్సి వచ్చిందని అన్నారు.