సీఎం మమతకు ఝలక్‌!.. బిగ్‌ ట్విస్ట్‌ ఇచ్చిన టీఎంసీ ఎమ్మెల్యే

కోల్‌కత్తా: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో రాజకీయం ఆసక్తికరంగా మారింది. అధికార తృణముల్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో పొలిటికల్‌ ట్విస్ట్‌ చోటుచేసుకుంది. టీఎంసీ రెబల్‌ నాయకుడు, ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే హుమాయున్‌ కబీర్‌.. తాను కొత్త పార్టీ ప్రారంభించబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. బెంగాల్‌లో రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ దాదాపు 50 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుందని బాంబు పేల్చారు. దీంతో, ఆయన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి.

భరత్‌పూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న టీఎంసీ ఎమ్మెల్యే హుమాయున్ కబీర్.. ఇటీవలి కాలంలో పార్టీ హైకమాండ్‌ను టార్గెట్‌ చేసి పలుమార్లు తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. పలువురు నేతలకు వ్యతిరేకంగా గళం వినిపించారు. దీంతో, రంగంలోకి దిగిన పార్టీ పెద్దలు ఎమ్మెల్యే కబీర్‌ను హెచ్చరిస్తూ ఆయన వ్యాఖ్యలను వివరణ ఇవ్వాలని షోకాజ్‌ నోటీసులు ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో సిట్టింగ్‌ ఎమ్మెల్యే సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తాను కొత్త రాజకీయ పార్టీని ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్టు కబీర్‌ ప్రకటించారు.

