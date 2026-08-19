 నాగుపాముకు ఆపరేషన్‌ | doctors done surgery to king cobra at Jeypore in odisha | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నాగుపాముకు ఆపరేషన్‌

Aug 19 2026 4:55 PM | Updated on Aug 19 2026 5:05 PM

ప్రతీకాత్మకచిత్రం

జయపురం: జయపురం గాంధీ జంక్షన్‌ సమీపంలో గల సుప్రియ కల్యాణ మండపం ప్రాంతంలో సోమవారం రాత్రి 11 గంటల సమయంలో కల్యాణ మండపంలో ఒక నాగు పాము ప్రవేశించిన విషయాన్ని వణ్యప్రాణుల సంరక్షకులు, వార్‌ టీమ్‌ కార్యదర్శి కృష్ణ కేశవ షొడంగికి తెలియజేశారు.  వెంటనే ఆయన నేతృత్వంలో ఒక టీమ్‌ అక్కడికి చేరుకుంది. వారు శోధించగా జంగు పట్టిన ఒక ఇనుప గ్రిల్‌ కింద పామును కనుగొన్నారు. అందులో చిక్కుకున్న పాము బయటకు వచ్చేందుకు ప్రయత్నిచింది. అయితే ఈక్రమంలో దాని శరీరంపై గాయాలు అయ్యాయి. వెంటనే కృష్ణ కేశవ షొడంగి అగ్నిమాపక సిబ్బందికి తెలిపారు. కటర్‌ సహాయంతో గ్రిల్‌ను కట్‌ చేసి పాముని రక్షించారు.

ఇదీ చదవండి: 14 ఏళ్ల ఐటీ జాబ్‌ వదిలి వ్యాపారం : ఇపుడు కోట్లలో ఆదాయం

మంగళవారం ఉదయం అటవీ విభాగ సిబ్బంది వచ్చి పశు వైద్య కేంద్రానికి ఈ గాయపడిన పాముని తీసుకెళ్లారు. వెంటనే డాక్టర్‌ సునీల్‌ నాయిక్, డాక్టర్‌ రూప మిస్త్రి, డాక్టర్‌ ప్రతిక్షా మిశ్రాలు కలసిపాముకి ఆపరేషన్‌ చేసి దాని ప్రాణాలు కాపాడారు. పాముని జయపురం అటవీ విభాగ కార్యాలయ సిబ్బంది సంరక్షణలో ఉంచారు.

ఇదీ చదవండి: 9 ఏళ్ల బాలికపై హత్యాచారం : గ్రామంలో ఉద్రిక్తత

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సాంప్రదాయ దుస్తులులో మెరిసిన ముద్దుగుమ్మ అదా శర్మ..(ఫోటోలు)
photo 2

భారీ ‘కల్తీ ముఠా’ గుట్టురట్టు (ఫోటోలు)
photo 3

కేబీఆర్‌ ట్రాఫిక్‌ ‘ట్రాప్‌’.. ఎటు వెళ్లాలో తెలియక జనం పరేషాన్‌!(చిత్రాలు)
photo 4

చీరకట్టులో మంత్రముగ్ధం చేస్తున్న శ్రీలీల అందం ...(ఫొటోలు)
photo 5

అదితి రావు స్టన్నింగ్ లుక్స్.. సిద్ధార్థ్‌తో స్పెషల్ మూమెంట్స్! (ఫొటోలు)

Video

View all
SP Clarity Rupa Reddy Incident 1
Video_icon

రూపా రెడ్డి హత్య కేసు.. అనుమానం ఎలా వచ్చిందంటే..! SP సంచలనం
Jagan Mass Warning To Chandrababu 2
Video_icon

వచ్చే ఎన్నికల్లో బాబు కూసాలు కదలడం గ్యారంటీ
Big Twist in Nalgonda Principal Rupareddy Case 3
Video_icon

రూపారెడ్డి హత్య వెనుక అసలు కథ ఇదే..
Shocking Incident at Mumbai Railway Station.. Man Collapses After Electric Shock 4
Video_icon

ముంబై లోకల్ స్టేషన్ లో విద్యుత్ షాక్.. క్షణాల్లో కుప్పకూలిన వ్యక్తి
Vasu Yadav Mother Renuka Yadav Open Challenge To JB Srinivas 5
Video_icon

నా బిడ్డ నేరం చేయలేదు.. వాసు యాదవ్ తల్లి కన్నీటిగోడు
Advertisement
 