కోహిమా: నాగాలాండ్‌లో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఆర్మీజవాన్లు సామాన్య పౌరులపై కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఈ ఘటనలో​ 14 మంది మృతి చెందారు. ఈ కాల్పుల ఘటన ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. పోలీసుల అధికారులు ప్రకారం.. ఈ కాల్పుల ఘటన మోన్‌ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఓటింగ్‌ , తిరుగ్రామాల మధ్యలో శనివారం రాత్రి జరిగింది. కాగా, ఓటింగ్‌లోని మైనింగ్‌ కేంద్రంలో కొంత మంది దినసరి కూలీలు తమ పనిని పూర్తి చేసుకుని తమ గ్రామానికి తిరుగు పయనమయ్యారు.

అయితే, వారు ప్రయాణిస్తున్న వాహనంపై అస్సాం రైఫిల్స్‌ జవాన్లు కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఈ ఘటనలో బస్సులో ఉన్న.. 13 మంది సామాన్య ప్రజలు బస్సులోనే విగత జీవులుగా మారిపోయారు. కాగా, ఓటింగ్‌ గ్రామ పరిధిలో అస్సాం రైఫిల్స్‌ దళాలు.. నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థ ఎన్‌ఎస్‌సిఎన్‌(కె) ఆంగ్‌, ఉల్ఫా కదలికలపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టాయి. ఈ క్రమంలో బస్సులో ఉన్న వారిని మిలిటెంట్లనుకొని కాల్పులు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది.

కాల్పులు ఘటన వెలుగు చూడటంతో ఆ ప్రదేశంలో పెద్ద ఎత్తున గ్రామస్తులు చేరుకున్నారు. వారు.. తమ వారు విగతజీవులుగా పడిఉండటాన్ని చూసి ఆగ్రహంతో రగిలిపోయారు. వెంటనే అక్కడే ఉన్న భద్రత సిబ్బందిపై, వారి వాహనాలపై దాడిచేశారు. ఈ దాడుల్లో ఒక భద్రత సిబ్బంది మృత్యువాత పడ్డాడు. వెంటనే పెద్ద ఎత్తున ఆర్మీబలగాలు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నాయి.

ప్రస్తుతం.. అక్కడి పరిస్థితి అదుపులో ఉన్నట్లు స్థానిక అధికారులు ప్రకటించారు. ప్రజలు సంయమనం పాటించాలని కోరారు. కాల్పుల ఘటనను నాగాలాండ్‌ ముఖ్యమంత్రి నీఫియు రియో తీవ్రంగా ఖండించారు. ఆయన కోహిమా చేరుకుని అధికారులతో అత్యవసరంగా సమావేశం నిర్వహించారు. ఇది అత్యంత హేయమైన చర్యగా పేర్కొన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ట్వీటర్‌లో ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేయడానికి ప్రత్యేక సిట్‌ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశామని నాగాలాండ్‌ గవర్నర్‌ జగదీష్‌ ముఖి అధికారికంగా ప్రకటించారు. కేంద్రం హోంమంత్రి అమిత్‌షా స్పందించారు. దీనిలో కారకులైన ఆర్మీ అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ ఘటనపై.. మేఘాలయ సీఎం కాన్రాడ్‌ సంగ్మా, టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా, టీఎంసీ నేత సుస్మితాదేవ్‌, నాగాలాండ్‌ ఎమ్మెల్యే టిఆర్‌ జెలియాంగ్‌ తదితరులు స్పందించారు. బాధిత కుటుంబాలకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతి వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై రిటైర్డు జడ్జి నేతృత్వంలోని బృందంతో.. విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. బాధితులందరికీ న్యాయం జరిగేలా చూడాలన్నారు.

What exactly is the home ministry doing when neither civilians nor security personnel are safe in our own land? #Nagaland pic.twitter.com/h7uS1LegzJ

This is heart wrenching. GOI must give a real reply.

Worrisome news from #Nagaland.

Heartfelt condolences to the bereaved families. I pray for the speedy recovery of those who were injured.

We must ensure a thorough probe into the incident and ensure that all victims get justice!

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 5, 2021