 బీజేపీ టికెట్ అడిగా: ఆర్జీ కర్‌ బాధితురాలి తల్లి | Bengal Polls: RG Kar victims mother seeks BJP ticket from Panihati
ఎన్నికల బరిలో ఆర్జీ కర్‌ బాధితురాలి తల్లి!

Mar 20 2026 2:38 PM | Updated on Mar 20 2026 2:44 PM

Bengal Polls: RG Kar victims mother seeks BJP ticket from Panihati

కోల్‌కతా: పశ్చిమబెంగాల్‌లో సంచలనం సృష్టించిన ఆర్జీ కర్‌ ఆస్పత్రిలో వైద్య విద్యార్థిని రేప్, హత్య ఘటనలో బాధితురాలి తల్లికి ఈసారి టికెట్‌ ఇవ్వాలని బీజేపీ భావిస్తోంది. పనిహాతీ నియోజకవర్గం నుంచి ఈమెను బరిలో దింపాలని విపక్ష బీజేపీ గతంలో నిర్ణయించుకున్నా అందుకు అప్పట్లో ఈమె తన సమ్మతి తెలపలేదు. తాజాగా రంగంలోకి దూకాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆమె గురువారం ప్రకటించారు. 

‘‘మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం కారణంగానే హత్యాచార ఘటనలో మాకు ఇంతవరకు న్యాయం జరగలేదు. నా కూతురు విషయంలో న్యాయపోరాటంలో భాగంగా బరిలోకి దిగుతా. పనిహాతీ నియోజకవర్గం నుంచి నాకు టికెట్ ఇవ్వాల‌ని బీజేపీ నాయ‌కుల‌ను వ్య‌క్తిగ‌తంగా అడిగాను. అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో పోటీ చేయ‌డానికి బీజేపీ నాకు అవకాశం క‌ల్పిస్తే బెంగాల్‌లో త‌ణ‌మూల్ ప్ర‌భుత్వాన్ని ఓడించి మ‌హిళ‌ల‌కు భ‌ద్ర‌త క‌ల్పించడానికి ప్ర‌య‌త్నిస్తాను’’ అని ఆమె అన్నారు. కాగా, బీజేపీ తాజాగా విడుద‌ల చేసిన బీజేపీ రెండో జాబితా లోనూ ఆమె పేరు లేదు.

క‌చ్చితంగా టికెట్ వ‌స్తుంది
బాధితురాలి తండ్రి మాట్లాడుతూ.. త‌న భార్య అభ్యర్థిత్వం గురించి బీజేపీ నాయకులతో ఇప్పటికే ప్రాథమిక చర్చలు జరిగాయ‌న్నారు. తాము లాంఛనంగా పార్టీలో చేరిన తర్వాతే త‌న భార్య‌ను అభ్య‌ర్థిగా ప్ర‌క‌టిస్తార‌ని వెల్ల‌డించారు. త‌మ‌కు క‌చ్చితంగా పోటీ చేసే అవ‌కాశం బీజేపీ క‌ల్పిస్తుంద‌న్న న‌మ్మ‌కాన్ని వ్య‌క్తం చేశారు. మహిళల భద్రత కోసం పోరాడటానికే త‌న భార్య ప్ర‌త్య‌క్ష‌ రాజకీయాల్లోకి వ‌స్తోంద‌ని చెప్పారు. 

112 మందితో బెంగాల్లో బీజేపీ రెండో జాబితా  
న్యూఢిల్లీ: పశ్చిమబెంగాల్‌ శాసనసభలో పోటీచేసే 112 మంది అభ్యర్థులతో బీజేపీ తమ రెండో జాబితాను గురువారం విడుదలచేసింది. హింగాల్‌గంజ్‌లో రేఖా పాత్రాను, సోనార్‌పూర్‌ దక్షిణ్‌లో రూపా గంగూలీని బీజేపీ బరిలోకి దింపుతోంది. ఇతాహర్‌లో సబితా బర్మన్, నబగ్రామ్‌లో దిలీప్‌ సాహా, ఖర్‌గ్రామ్‌లో మిథాలీ మాల్, కండీలో గర్గీదాస్‌ ఘోష్‌ను పోటీకి నిలబెడుతున్నట్లు బీజేపీ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.

భరత్‌పూర్‌ నుంచి అనామికా ఘోష్, బొంగావ్‌ దక్షిణ్‌ నుంచి స్వపన్‌ మజూందర్, కమర్‌హాతిమ్‌ నుంచి అరూప్‌ చౌదరీ, సందేశ్‌ఖాలీ నుంచి సనత్‌ సర్దార్, మందిర్‌బజార్‌ నుంచి మల్లికా పైక్, ఎంటలీ నుంచి ప్రియాంకా తిబేరేవాల్, బాలాగఢ్‌ నుంచి సుమనా సర్కార్‌ పోటీకి నిలబడుతున్నారు. 

చ‌ద‌వండి: కేరళ సీఎం విజయన్‌ ఆస్తులు ఎంతో తెలుసా? 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

గద్దర్‌ అవార్డ్స్‌- 2025లో మెరిసిన హీరోయిన్లు (ఫోటోలు)
photo 2

శ్రీశైలంలో రమణీయంగా రథోత్సవం పులకించిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 3

గద్దర్‌ అవార్డ్స్ అందుకున్న విజేతలు (ఫొటోలు)
photo 4

అట్టహాసంగా గద్దర్ అవార్డుల వేడుక.. టాలీవుడ్ స్టార్స్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

పేరేంట్స్‌గా మాకు గర్వకారణం.. కుమారుడి ఈవెంట్‌లో శివబాలాజీ దంపతులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Bhatti Vikramarka Presents Telangana Budget 1
Video_icon

Telangana Budget: రూ. 3.24 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ఏ శాఖకు ఎంతంటే..!
Kakani Govardhan Reddy Heated Argument with Police 2
Video_icon

అడ్డుకున్న పోలీసులు ఇచ్చిపడేసిన కాకాణి
FASTag Annual Pass Price Hike from April 1 3
Video_icon

వాహనదారులకు షాక్! FASTag వార్షిక పాస్ట్ ధర పెంపు కొత్త రేట్లు ఇవే
America F-35 Fighter Jet Struck By Iran 4
Video_icon

అమెరికా ఫైటర్ జెట్ ధ్వంసం.. వీడియో రిలీజ్ చేసిన ఇరాన్
War Impact: Stock Market Crash These 5 Stocks Are Still Making Big Gains 5
Video_icon

మార్కెట్లు పడిపోతున్నా ఈ 5 స్టాక్స్ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి..?
Advertisement
 