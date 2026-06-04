 మీ ‘కుర్చీ’ కింద భూమి కదిలినట్లు అనిపించింది సార్‌!! | Sakshi Cartoon 04-06-2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మీ ‘కుర్చీ’ కింద భూమి కదిలినట్లు అనిపించింది సార్‌!!

Jun 4 2026 4:47 AM | Updated on Jun 4 2026 4:47 AM

Sakshi Cartoon 04-06-2026

మీ ‘కుర్చీ’ కింద భూమి కదిలినట్లు అనిపించింది సార్‌!!

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రముఖ బాలనటి ఇక మేజర్.. బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల : అలిపిరి వద్ద పోలీసుల ఓవరాక్షన్‌.. వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలతో అనుచిత ప్రవర్తన (ఫొటోలు)
photo 3

చిరంజీవితో 16 సినిమాలు.. ఈమెతో పాటు కూతుళ్లు కూడా హీరోయిన్లే (ఫొటోలు)
photo 4

'పెద్ది' భామ.. చీరలో నిండుగా అందంగా (ఫొటోలు)
photo 5

'కాక్‌టెయిల్ 2' మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్‌...రష్మిక సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Gaddar Daughter Vennela Reacts To Pawan Kalyan Comments on Telangana 1
Video_icon

పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలపై గద్దర్ కూతురు సంచలన కామెంట్స్
DSC Candidate Cries In Front of YS Jagan AP DSC Scam 2026 2
Video_icon

అన్నా నువ్వే మాకు దిక్కు... బాధపడకు అమ్మా.. ఎలా న్యాయం జరగదో నేనూ చూస్తా..!
Nandu's World UK Visa Scam Controversy Latest Update 3
Video_icon

Viral Video: మేం ఏ తప్పు చెయ్యలేదు.. కావాలనే ఆ ముగ్గురు చేస్తున్నారు
Hyderabad Lawyers Demand Action On Pawan Kalyan 4
Video_icon

నువ్వేంటో, నీ స్థాయేంటో తెలుసుకో..! పవన్ పై అడ్వకేట్స్ కేసు
DSC Candidate Mind Blowing Knowledge YS Jagan Shock 5
Video_icon

జగన్ ముందే జీవోలన్నీ గుక్కతిప్పుకోకుండా చెప్పిన.. డీఎస్సీ అభ్యర్థి!
Advertisement
 