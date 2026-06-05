 పింక్ బ్యూటీలా మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు) | Bollywood Actress Mrunal Thakur Viral Girl | Sakshi
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పింక్ బ్యూటీలా మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)

Jun 5 2026 9:05 AM | Updated on Jun 5 2026 9:12 AM

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స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకుర్..(Mrunal Thakur) పింక్ డ్రస్‌లో మెరిసిపోయింది. మొత్తం గులాబీ కలర్ డ్రస్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో చూపుతిప్పుకోనివ్వకుండా చేసింది.

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