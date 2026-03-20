కేరళ సీఎం విజయన్‌ ఆస్తులు కోటిపైనే..

కన్నూర్: కేరళలో శాసనసభ ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ తన స్థిరచరాస్తులకు సంబంధించిన అఫిడవిట్ను ఎన్నికల సంఘం అధికారులకు సమర్పించారు. దీని ప్రకారం విజయన్ పేరిట పథిరియాద్ ఆమ్సమ్లో 78 సెంట్ల వ్యవసాయ భూమి, ఒక నివాస స్థలం సహా రూ.45 లక్షల విలువైన చరాస్తులున్నాయి.
విజయన్ భార్య పేరిట 80 గ్రాముల బంగారం సహా రూ.60 లక్షలకుపైగా విలువైన చరాస్తులు ఉన్నాయి. ఈమె పేరిట రూ.36 లక్షల విలువైన స్థిరాస్తులున్నాయి. ఈయన 2024–25లో రూ.5.33 లక్షల ఆదాయం సంపాదించారు. భార్య ఇదే కాలంలో రూ.5.77 లక్షల ఆదాయం సంపాదించారు. కాగా, కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ఏప్రిల్ 9న జరగనుంది. మే 4న ఫలితాలు వెలువడతాయి.
39 మందితో కేరళ బీజేపీ రెండో జాబితా
న్యూఢిల్లీ/తిరువనంతపురం: కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం బీజేపీ 39 మంది అభ్యర్థులతో కూడిన రెండో జాబితాను బుధవారం విడుదల చేసింది. ఆరన్ముళ నియోజకవర్గం నుంచి రాష్ట్ర మాజీ అధ్యక్షుడు, మిజోరం మాజీ గవర్నర్ కుమ్మనం రాజశేఖరన్ను బరిలోకి దింపింది. ఈ సీనియర్ నాయకుడు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి వీణా జార్జ్తో తలపడనున్నారు. 2021లో నేమోం నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసిన రాజశేఖరన్ ప్రస్తుత విద్యాశాఖ మంత్రి వి.శివన్కుట్టి చేతిలో ఓడిపోయారు. ప్రస్తుతం నేమో నుంచి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ఎన్డీయే అభ్యర్థిగా పోటీ చేయనున్నారు.
ఇక గురువాయూర్ నుంచి సీనియర్ బీజేపీ నాయకుడు బి. గోపాలకృష్ణన్ పోటీ చేయనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ పోటీ చేస్తున్న ధర్మడోం నుంచి బీజేపీ కె.రంజిత్ను కూడా బరిలోకి దింపింది. త్రిస్సూర్లోని ఎస్సీ–రిజర్వ్డ్ నట్టికా నియోజకవర్గం నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే గీతా గోపికి సీటు నిరాకరించి, ఇటీవల కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని వీడిన సీసీ ముకుందన్ను బీజేపీ బరిలోకి దింపింది. 140 స్థానాలకు గాను పార్టీ తన తొలి జాబితాలో 47 మంది అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. తాజా జాబితాతో ఇప్పటివరకు ప్రకటించిన అభ్యర్థుల సంఖ్య 86కు చేరింది.
