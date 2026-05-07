May 7 2026 1:23 PM | Updated on May 7 2026 2:42 PM

చెన్నై:  వివాహేతర సంబంధం ఫలితంగా పుట్టిన నవజాత శిశువును చంపిన నర్సును పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. నాగర్‌కోయిల్‌లోని తెరైకల్‌పుత్తూరులోని ఎస్‌. పి. కాలనీ ప్రాంతంలో ఓ ఇంటి సమీపంలో నవజాత శిశువు మృతదేహం పడి ఉందని సుచింద్రం పోలీసులకు సమాచారం అందింది. పోలీసులు శిశువు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని, కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో ఆ శిశువు కేవలం కొన్ని గంటల క్రితమే జన్మించినట్లు వెల్లడైంది. తదనంతర విచారణలో, పోలీసులకు అదే ప్రాంతానికి చెందిన ఓ యువతిపై అనుమానం కలిగింది. 

ఒక ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రిలో నర్సుగా పనిచేస్తున్న ఆమెను పోలీసులు విచారించగా, పసికందును వీధిలో పడేసింది ఆమేనని తేలింది. ఆ తర్వాత జరిగిన దర్యాప్తులో దిగ్భ్రాంతికరమైన వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పసికందును పడేసిన మహిళ సోదరికి పెళ్లయినా పిల్లలు లేరు. ఈ పరిస్థితిలో, ఆమె భర్త మదన్‌కుమార్‌ తమ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, ఆయన తన భార్య చెల్లెలు అయిన నర్సుతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నారు. ఈ సంబంధం ఫలితంగా నర్సు  గర్భవతి అయింది. 

ఆయన ఈ విషయాన్ని తన కుటుంబం నుండి రహస్యంగా ఉంచారు. ఈ పరిస్థితిలో, ప్రసవ వేదన వచ్చినప్పుడు, ఇంట్లో ఎవరికీ తెలియకుండా నర్సు మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చి, ఆ నవజాత శిశువును ఇంటి దగ్గర పడేసింది. ఆ పసికందు మరణించింది. ఈ పరిస్థితిలో, ప్రసవం తర్వాత అస్వస్థతకు గురైన మహిళను పోలీసులు రక్షించి, చికిత్స కోసం ఆచారిపల్లం ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ఆసుపత్రిలో చేర్పించాారు. ఆమె కోలుకున్న తర్వాత అరెస్టు చేశారు. అయితే, పోలీసులు ఆమె పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఆ మహిళ గర్భానికి కారణమైన మదన్‌కుమార్‌ను కూడా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.   

