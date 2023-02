దిస్పూర్‌: అస్సాం జోర్‌హట్‌లోని చౌక్ బజార్‍లో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. గురువారం జరిగిన ఈ ఘటనలో 150 దుకాణాలు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. 20 ఫైర్ ఇంజిన్లు రంగంలోకి దిగి మంటలను అదుపు చేశాయి.

ఈ అగ్నిప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. ఉవ్వెత్తున్న ఎగిసిపడుతున్న అగ్నికీలలు స్థానికులను భయభ్రాంతులకు గురి చేశాయి.

#WATCH | Assam: Fire breaks out at Jorhat's Chowk Bazaar. Several fire tenders have reached the spot. The fire started at a cloth shop near the main gate of the market. Further details awaited. pic.twitter.com/5nG48kDiVq

— ANI (@ANI) February 16, 2023