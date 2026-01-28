 విమాన ప్రమాదంలో అజిత్‌ పవార్‌ దుర్మరణం | Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Plane Crash Incident During Landing In Baramati Latest News Updates, Watch Video Inside | Sakshi
విమాన ప్రమాదంలో అజిత్‌ పవార్‌ దుర్మరణం

Jan 28 2026 9:23 AM | Updated on Jan 28 2026 10:02 AM

Ajit Pawar Plane Accident in Baramati Latest News Updates

ముంబై: మహారాష్ట్రలో ఘోర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఎన్సీపీ నేత, డిప్యూటీ సీఎం అజిత్‌ పవార్‌(66) విమానం ప్రమాదంలో కన్నుమూశారు. బారామతిలో ల్యాండింగ్‌ సమయంలో ఆయన ప్రయాణిస్తున్న విమానం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి పేలిపోయింది. ఈ ఘటనలో అజిత్‌ పవార్‌తో పాటు ఉన్న ఐదుగురూ మరణించినట్లు సివిల్‌ ఏవియేషన్‌ నియంత్రణ సంస్థ డీజీసీఏ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

బుధవారం ఉదయం తన నియోజకవర్గం బారామతిలో జరగాల్సిన బహిరంగ సభలో అజిత్‌ పవార్‌ హాజరు కావాల్సి ఉంది. అయితే అనూహ్యంగా ఆయన ప్రయాణిస్తున్న చార్టెడ్‌ ఫ్లెట్‌ 8.45 గంటల సమయంలో.. ల్యాండింగ్‌ కంటే ముందు ప్రమాదానికి గురైంది. కూలిన వెంటనే విమానం పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. ఆ సమయంలో విమానంలో అజిత్‌ పవార్‌, ఆయన వ్యక్తిగత సిబ్బంది సహా ఆరుగురు ఉన్నారు.

 

మరోవైపు.. ఘటనాస్థలం నుంచి మృతదేహాలను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అజిత్‌పవార్‌ భార్య సునేత్ర, సోదరి సుప్రియా సూలే హుటాహటిన బారామతికి బయల్దేరారు. అజిత్‌ పవార్‌ హఠాన్మరణం మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఈ ఘటనపై రాజకీయ, సినీ, ఇతర రంగాల ప్రముఖులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అజిత్ పవార్ (Ajit Pawar) మహారాష్ట్రలో ప్రముఖ రాజకీయ నేత. నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (NCP) వ్యవస్థాపకుడు శరద్‌ పవార్‌ సోదరుడి కుమారుడు. ఎన్సీపీ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా, మహారాష్ట్రకు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. బాబాయ్‌తో తెగదెంపులు చేసుకుని ఎన్సీపీ వేరు వర్గంతో మహాయుతి కూటమితో జత కట్టారు. అధికారంలోకి వచ్చాక మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎంగా.. ఆర్థిక, ప్రణాళిక, క్రీడలు, మైనారిటీ అభివృద్ధి వంటి శాఖలను నిర్వహిస్తున్నారు.

