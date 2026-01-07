 ఉత్తరప్రదేశ్‌లో 2.89 కోట్ల ఓట్ల తొలగింపు | 2. 89 crore voters deleted in Uttar Pradesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో 2.89 కోట్ల ఓట్ల తొలగింపు

Jan 7 2026 4:13 AM | Updated on Jan 7 2026 4:13 AM

2. 89 crore voters deleted in Uttar Pradesh

లఖ్‌నవూ: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్‌ఐఆర్‌) సర్వే కసరత్తు కొలిక్కి వచ్చింది. రివిజన్‌ అనంతరం ఏకంగా 2.89 కోట్ల ఓట్లు తొలగింపుకు గురయ్యాయి. రాష్ట్ర ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి నవ్‌దీప్‌ రిన్వా మంగళవారం ఈ మేరకు వెల్లడించారు. వీరిలో ఏకంగా 2.57 కోట్ల మంది శాశ్వత వలస వెళ్లిపోయినట్టు తెలిపారు.

మరణాలు, బహుళ నమోదుల వంటి కారణంగా మిగతా ఓట్లను తొలగించినట్టు పేర్కొన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఓటర్ల సంఖ్యను 12.55 కోట్లుగా ముసాయిదా ఎన్నికల జాబితా పేర్కొంది. ఎస్‌ఐఆర్‌కు ముందు యూపీలో ఓటర్ల సంఖ్య 15.44 కోట్లుగా ఉండేది. తుది ఓటర్ల జాబితాను మార్చి 6న ప్రచురిస్తామని రిన్వా ప్రకటించారు. ముసాయిదా జాబితాపై యూపీలో విపక్షాలన్నీ తీవ్రంగా మండిపడ్డాయి. ఈసీ అసలు రివిజన్‌ కసరత్తుకు సరిపడా సమయమే ఇవ్వలేదని యూపీ కాంగ్రెస్‌ చీఫ్‌ అజయ్‌ రాయ్‌ ఆరోపించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గోవాలో బీచ్ ఒడ్డున హీరోయిన్ రాశీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

కత్రినా కైఫ్ చెల్లిని ఎప్పుడైనా చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 3

జపనీస్ చెఫ్ స్పెషల్.. చరణ్ ఇంట్లో బిర్యానీ పార్టీ! (ఫొటోలు)
photo 4

ఎ.ఆర్. రెహమాన్ బర్త్‌డే వేడుకలు.. సందడిగా సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 5

జగజ్జేతలకు సన్మానం.. ప్రత్యేక ఆకర్షణగా రోహిత్‌, హర్మన్‌

Video

View all
Default image
Video_icon

'బేబి' వైష్ణవి చైతన్య క్యూట్ ఫొటోలు
Gadikota Srikanth Reddy Strong Counter to Chandrababu 2
Video_icon

Gadikota Srikanth : రాయలసీమ ప్రాంతంపై ఎందుకింత ద్వేషం చంద్రబాబు
Chandrababu NEW RECORD in Debts 3
Video_icon

NEW RECORD: రూ.3 లక్షల కోట్లు దాటేసిన చంద్రబాబు అప్పులు
CBI summons TVK chief Vijay over Karur stampede 4
Video_icon

TVK అధినేత విజయ్ కు సీబీఐ నోటీసులు..
Is TTD Insulted Surekha In Tirumala 5
Video_icon

Tirumala: చిరంజీవి సతీమణి సురేఖకు అవమానం...పవన్ రియాక్షన్!
Advertisement
 