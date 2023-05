విజయ్‌ దేవరకొండ, సమంత జంటగా నటిస్తోన్న తాజా సినిమా 'ఖుషీ'. ఈ చిత్రానికి శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తున్నారు. రొమాంటిక్‌ లవ్‌స్టోరీగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఇది వరకే విడుదలైన ఫస్ట్‌లుక్‌, మోషన్‌ పోస్టర్లకి ఆడియన్స్‌ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అయితే తాజాగా క్రేజీ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు మేకర్స్.

తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ను ఈ నెల మే9న విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ప్రోమోను రిలీజ్ చేశారు. నా రోజా నువ్వే అంటూ సాగే ప్రోమో మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. కాగా... ఈ సినిమాను సెప్టెంబర్‌ 1న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు.

Kushi ❤️

1st song.

Full song out on May 9. pic.twitter.com/lf1QH7vBEH

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) May 7, 2023