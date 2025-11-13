 విలేజ్ ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీగా రాజు వెడ్స్ రాంబాయి.. ట్రైలర్‌ వచ్చేసిింది | Adivi Sesh launches trailer of village love story ‘Raju Weds Rambai’, releasing Nov 21 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Raju Weds Rambai Trailer: గ్రామీణ ప్రేమ కథా చిత్రం.. రాజు వెడ్స్ రాంబాయి ట్రైలర్‌ చూశారా?

Nov 13 2025 3:45 PM | Updated on Nov 13 2025 4:03 PM

Tollywood Movie Raju Weds Rambai Trailer out now

అఖిల్‌ ఉడ్డెమారి, తేజస్విని జంటగా నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం  రాజు వెడ్స్‌ రాంబాయి.  ఈ మూవీకి సాయిలు దర్శకత్వం వహించారు. డా.నాగేశ్వరరావు పూజారి సమర్పణలో ఈటీవీ విన్‌ ఒరిజినల్స్‌ ప్రొడక్షన్, డోలాముఖి సుబల్టర్న్‌ ఫిలింస్, మాన్‌సూన్‌ టేల్స్‌ బ్యానర్స్‌పై వేణు ఊడుగుల, రాహుల్‌ మోపిదేవి నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని వంశీ నందిపాటి, బన్నీ వాసు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు.

(ఇది చదవండి: ‘రాజు వెడ్స్‌ రాంబాయి’ బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్‌ ఖాయం : మంచు మనోజ్‌)

ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. టాలీవుడ్ హీరో అడివి శేష్ చేతుల మీదుగా ట్రైలర్ విడుదల చేశారు. తాజాగా రిలీజైన ట్రైలర్ చూస్తే ఈ మూవీని పూర్తిగా విలేజ్ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ లవ్ స్టోరీగా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. తాను ప్రేమించిన అబ్బాయికి.. కుటుంబానికి మధ్య నలిగిపోయే ఓ అమ్మాయి కథే ఈ రాజు వెడ్స్ రాంబాయి అని ట్రైలర్‌లోనే తెలిసిపోతుంది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ సినిమా యూత్ ఆడియన్స్‌కు బాగా కనెక్ట్ అయ్యేలా ఉంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ ఈ నెల 21న విడుదల కానుంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)
photo 2

లేటు వయసులో ట్రెండింగ్ అయిపోయిన గిరిజ (ఫొటోలు)
photo 3

‘ది గర్ల్‌ ఫ్రెండ్‌’ సక్సెస్‌ మీట్‌.. ముఖ్య అతిథిగా విజయ్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

‘ది గర్ల్‌ ఫ్రెండ్‌’ గ్రాండ్‌ సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : ఘనంగా కోటి దీపోత్సవం..హాజరైన వీసీ సజ్జనార్ (ఫొటోలు)

Video

View all
MP Mithun Reddy Challenge to Pawan Kalyan over Mangalampeta Lands 1
Video_icon

పవన్ కల్యాణ్‌కు ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
YS jagan Supports Krishnampalem Villagers Against Kutami Leaders Conspiracy 2
Video_icon

మోసాలతో పాలన చేస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం
Smoke from Bus Tire at Gadwal District 3
Video_icon

Gadwal District: బస్సు టైర్లపై అధిక ఒత్తిడి పడటంతో లీకైన గాలి
Police SEIZE Third Car in Delhi Red Fort Blast Case 4
Video_icon

Red Fort: ఢిల్లీ పేలుడు కేసులో ముమ్మర దర్యాప్తు
Case Filed On Ambati Rambabu 5
Video_icon

అంబటి రాంబాబుపై దౌర్జన్యం చేసిన సీఐ వెంకటేశ్వర్లు
Advertisement
 