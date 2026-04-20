Apr 20 2026 5:45 PM | Updated on Apr 20 2026 6:28 PM

డిస్కో శాంతి అప్పటి తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. ఐటం సాంగ్స్‌తో సినీ ఇండస్ట్రీలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆమె అసలు పేరు శాంత కుమారిగా కాగా.. సినిమాల్లో నటనతో డిస్కో శాంతిగా ముద్రపడిపోయింది. 1965న జన్మించిన డిస్కో శాంతి దాదాపు 900కి పైగా చిత్రాలలో కనిపించింది. ఆమె ఎక్కువగా తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ, ఒడియా భాషల్లో నటించారు.

ఐటమ్ సాంగ్స్‌తో ఫేమస్ అయిన డిస్కో శాంతి.. టాలీవుడ్ హీరో  శ్రీహరిని 1996లో ప్రేమ వివాహం చేసుకుంది. పెళ్లయిన తర్వాత కుటుంబాన్ని చూసుకోవడానికే పరిమితమైంది. కానీ ఊహించని విధంగా శ్రీహరి అక్టోబరు 9, 2013న కాలేయ సంబంధ వ్యాధితో ముంబైలో కన్నుమూసిన సంగతి తెలిసిందే.

తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూకు హాజరైన డిస్కో శాంతి ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకుంది. మగధీర చిత్రంలో సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్‌ చేయొద్దని బావ శ్రీహరికి చెప్పానని తెలిపింది. ఒక హీరో భార్యగా.. హీరో వేరు.. సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ వేరు కదా అనే ఆలోచన నాలో ఉండేదని పేర్కొంది. రాజమౌళి సినిమాలో హీరోగా అయితే చేయమని చెప్పేదాన్ని.. కానీ సపోర్టింగ్‌ రోల్‌ అనే సరికి వద్దని చెప్పానని డిస్కో శాంతి వెల్లడించింది. మొదట బావ నాకు మగధీర కథ చెప్పలేదని తెలిపింది. కానీ మగధీర సినిమాలో ఈ క్యారెక్టర్‌ లేకపోతే సినిమానే లేదనే విషయం నాకు తర్వాత అర్థమైందని శాంతి చెప్పుకొచ్చింది. రాజమౌళి గారు ఈ క్యారెక్టర్‌ను ఎంత మనసు పెట్టి చేయించారోనని పంచుకుంది. 

కాగా.. డిస్కో శాంతి 1986లో తొలిసారి ఉదయగీతం చిత్రంలో నటించారు. మొదట కొన్ని సినిమాల్లో సహాయ నటిగా నటించింది. అదే సమయంలో ఐటెం సాంగ్స్‌లో నర్తించే అవకాశం వచ్చింది. దాదాపు 11 ఏళ్ల పాటు సినీ పరిశ్రమలో ఉన్నారు. అతని తండ్రి సీఎల్ ఆనందన్ సినిమాల్లో కూడా నటించాడు. తమిళం, తెలుగు సినిమాల్లో ప్రముఖ పాత్రలు పోషించారు.

