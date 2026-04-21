 ట్రంప్‌కే ఝలక్ ఇచ్చిన తరుణ్ భాస్కర్‌.. వీడియో చూశారా? | Tollywood Director Tharun Bhascker Dhaassyam Trump Video Goes Viral
Tharun Bhascker: ట్రంప్‌కే ఝలక్ ఇచ్చిన తరుణ్ భాస్కర్‌.. వీడియో చూశారా?

Apr 21 2026 3:04 PM | Updated on Apr 21 2026 3:30 PM

Tollywood Director Tharun Bhascker Dhaassyam Trump Video Goes Viral

టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్‌ మరో మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. తాజాగా ఆయన గాయపడ్డ సింహం చిత్రంలో హీరోగా నటించారు. ఈ సినిమాకు కశ్యప్‌ శ్రీనివాస్‌ దర్శకత్వం వహించగా.. ఫరియా అబ్దుల్లా హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేసేందుకు వస్తోంది.

ప్రస్తుతం ఈ మూవీ ప్రమోషన్లతో బిజీగా ఉన్నారు తరుణ్ భాస్కర్. గాయపడ్డ సింహం మూవీ ప్రమోషన్లను సరికొత్త పంథాలో తీసుకెళ్తున్నారు. ఏకంగా అమెరికా ప్రెసిడెంట్‌ ట్రంప్‌నే రంగంలోకి దించేశాడు తరుణ్ భాస్కర్. ఏఐతో రూపొందించిన ఓ వీడియోను సోషల్  మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోలో ట్రంప్‌ టీ తాగుతూ ఇండియన్‌ టీ వెరీ నైస్ అంటూ ప్రశంసించారు. దీనికి తరుణ్ భాస్కర్‌.. ఇండియన్ టీ ఎప్పడు బాగుంటుంది.. కానీ మీకిచ్చింది ఇరానీ టీ అంటూ షాకిచ్చారు.

దీనికి డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ షాకయ్యారు. ఈ వీడియో ఫుల్ ఫన్నీగా ఉంది. ఈ మూవీని ఇరాన్‌లో మాత్రమే రిలీజ్ చేయడం లేదని.. ఓవర్‌సీస్‌లో ఎస్‌వీసీ, ప్రత్యుంగిరా సినిమాస్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ వీడియో ఫుల్ ఫన్నీగా ఉండడంతో నెటిజన్స్ క్రేజీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కాగా.. ఈ సినిమా మే 1న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. 
 

 

