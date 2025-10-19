 పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ.. ఆ సాంగ్ వచ్చేసింది | They Call Him OG Guns and Roses Video Song out now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

They Call Him OG: పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ.. ఆ సాంగ్ వచ్చేసింది

Oct 19 2025 7:57 PM | Updated on Oct 19 2025 7:57 PM

They Call Him OG Guns and Roses Video Song out now

పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా వచ్చిన చిత్రం ఓజీ(OG).  ఈ సినిమాకు సుజిత్ దర్శకత్వం వహించారు. సెప్టెంబర్‌ 25న విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా రాణించలేకపోయింది. ఈ చిత్రంలో ఇమ్రాన్‌ హష్మీ,  ప్రకాశ్ రాజ్, శ్రియారెడ్డి, ప్రియాంక మోహన్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేశారు. గన్స్‌ అండ్‌ రోజెస్‌ అనే ఫుల్ వీడియో సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాటకు విశ్వ వేమూరి లిరిక్స్ అందించగా..హర్ష ఆలపించారు. ఈ మూవీకి తమన్ సంగీతమందించారు. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 23 నుంచి ఓటీటీలో ప్రసారం కానుంది.  నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సచిన్‌ గారాల పట్టీ.. సారా టెండూల్కర్‌ క్యూట్‌ ఫొటోస్‌ చూశారా?
photo 2

దివాళీ పటాకాలా వెలిగిపోతున్న హీరోయిన్ మన్నారా చోప్రా లుక్.. ఫోటోలు
photo 3

పిల్లలతో కలిసి సమంత దీపావళి సెలెబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 19-26)
photo 5

'కె- ర్యాంప్‌' థాంక్స్‌ మీట్‌లో సందడిగా చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Nizamabad Constable Pramod Case Updates 1
Video_icon

కానిస్టేబుల్ హత్య కేసు నిందితుడు రియాజ్‌ దొరికాడు
Jogi Ramesh Sensational Comments On Chandrababu Over Fake Liquor Case 2
Video_icon

నీ రాక్షసానందం కోసం ఎంతకు దిగజారిపోయావు బాబు..
Police Stopped Jakkampudi Raja Car 3
Video_icon

పోలీసుల ఓవరాక్షన్.. కారు దిగి నడుచుకుంటూ వెళ్లిన జక్కంపూడి రాజా..
Ram Charan And Sukumars Rangasthalam Movie 4
Video_icon

రంగస్థలం - 2 సినిమాకు రంగం సిద్ధం
CPI Ramakrishna Comments On Chandrababu And Satya Kumar Yadav 5
Video_icon

సత్యకుమార్, చంద్రబాబుపై సీపీఐ రామకృష్ణ సెటైర్లు
Advertisement
 