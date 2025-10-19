సాక్షి, హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీశైలం వరకు ఎలాంటి అవ
క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న భారత్-ఆస్ట్రేలియా మధ్య మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆదివారం (అక్టోబర్ 19) నుంచి
సాక్షి, హైదరాబాద్: రేపటి (అక్టోబర్18,శనివారం) బంద్ను శాంత
గ్రహం అనుగ్రహం:
కరీంనగర్క్రైం: నిత్యం డబ్బుల కోసం వేధిస్తున్నాడని భర్తను చ
టెక్ రంగంలో నూతన ఉద్యోగాల కోసం పోటీ త�...
దీపావళి అంటేనే సంబరాలు అంబరాన్ని అంట...
విదేశీ విద్య నేపథ్యంతో రాజకీయాల్లో స...
పావురాల విసర్జన ప్రాణాంతకంగా మారుతో�...
దీపావళి అంటే ఒక పండుగ మాత్రమే కాదు.. వ�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: కేంద్రమంత్రి బండ�...
దీపావళి అనగానే నోరూరించే వివిధ రకాల �...
మనదేశంలో బహుబభార్యత్వం ఉండదు. పైగా ఇ�...
వాషింగ్టన్: గాజాలోని పౌరులపై దాడులు...
మన సంస్కృతిలో భాగంగా కలిసిపోయినప్పట�...
దీపావళి వేడుక అంటే..మోద మోగిపోవాల్సి�...
దీపాల కాంతితో ధగధగ మెరిసే ఈ దీపాల పండ�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో బీసీ బం�...
దుష్ట ప్రవృత్తి గల నరకాసురుడిపై సత్య...
సాక్షి, తిరుమల: తిరుమలలో ఎడతెరిపి లేన�...
Oct 19 2025 8:57 PM | Updated on Oct 19 2025 8:57 PM
సచిన్ గారాల పట్టీ.. సారా టెండూల్కర్ క్యూట్ ఫొటోస్ చూశారా?
దివాళీ పటాకాలా వెలిగిపోతున్న హీరోయిన్ మన్నారా చోప్రా లుక్.. ఫోటోలు
పిల్లలతో కలిసి సమంత దీపావళి సెలెబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 19-26)
'కె- ర్యాంప్' థాంక్స్ మీట్లో సందడిగా చిత్ర యూనిట్ (ఫోటోలు)
కానిస్టేబుల్ హత్య కేసు నిందితుడు రియాజ్ దొరికాడు
నీ రాక్షసానందం కోసం ఎంతకు దిగజారిపోయావు బాబు..
పోలీసుల ఓవరాక్షన్.. కారు దిగి నడుచుకుంటూ వెళ్లిన జక్కంపూడి రాజా..
రంగస్థలం - 2 సినిమాకు రంగం సిద్ధం
సత్యకుమార్, చంద్రబాబుపై సీపీఐ రామకృష్ణ సెటైర్లు